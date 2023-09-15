موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد في الدوري الإسباني 2023-2024، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يعود ريال مدريد من فترة التوقف الدولي بكل حماس بغية استمرار سلسلة الانتصارات في الدوري الإسباني والتي جعلته يتصدر الترتيب بعد أربع جولات بالعلامة الكاملة.

النادي الملكي لم يتأثر بالإصابات التي ضربته مع انطلاق الموسم، ونجح في تقديم مباراة مذهلة أمام خيتافي وقلب الطاولة والفوز في الدقائق الأخيرة بفضل جود بيلينجهام ليؤكد رغبته استعادة لقب الدوري الذي حققه برشلونة الموسم الماضي.

أما ريال سوسييداد، فرغم كونه ندًا قويًا في الليجا، لكنّه لم يحقق سوى فوز وحيد فقط وسقط في فخ التعادل 3 مرات منذ بداية الموسم، إلا أنّ هذا لا يعني غياب المتعة والإثارة في القمة المنتظرة على ملعب "سانتياجو برنابيو".

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم الأحد 17 سبتمبر 2023 على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل النادي الملكي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال سوسييداد في الدوري الإسباني 2023-2024 ؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني 2022-23 حصريًا على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية.. وبالتأكيد ستذاع مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد عبر شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ريال مدريد - ريال سوسييداد الأحد 17 سبتمبر 2023

22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 سانتياجو برنابيو

التشكيل المتوقع لريال مدريد ضد ريال سوسييداد

من المتوقع أن يدخل المدرب كارلو أنشيلوتي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-2-3-1

كيبا أريزابالاجا

فران جارسيا - دافيد ألابا - أنطونيو روديجر - داني كارباخال

أوريليان تشواميني - إدواردو كامافينجا

توني كروس - جود بيلينجهام - رودريجو

خوسليو



تشكيل ريال سوسييداد المتوقع ضد ريال مدريد

أما المدرب إيمانول ألجواسيل فقد يعتمد على الآتي:

الخطة 4-3-3

أليكس ريميرو

تراوري، زوبيلديا، نورماند، تيرني

منديز، زوبيمندي، ميرينو

كوبو، أويارزابال، بارينيتشيا