موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في إطار الجولة الثالثة من الدوري الإسباني 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

بعد تعادله في أول مبارياته في الدوري يستعد ريال مدريد للقاء نادي ريال بيتيس ، حيث يستضيف الأخير المباراة على ملعبه بينيتو فيامارين بإشبيلية في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني ، وذلك يوم السبت ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٠ في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وهو ثاني لقاءات الملكي في المسابقة نظراً لتأجيل مباراته في الجولة الأولى بسبب مشاركات الفريق الأوروبية.

وكانت أول مباراة للنادي الملكي في الدوري قد انتهت بالتعادل السلبي أمام فريق ريال سوسييداد، وهى نتيجة غير مرضية لجماهير الفريق التي كانت تنتظر فوز فريقها المفضل، حيث اعتاد الريال المنافسة على بطولة الدوري في جميع المواسم وتمكن من الفوز بالبطولة ٣٤ مرة في تاريخه، آخرها الموسم الماضي ٢٠١٩-٢٠٢٠ على رغم الصعوبات التي واجهتها كرة القدم هذا الموسم والتوقف الطويل بسبب تفشي فيروس كورونا إلا أن الفريق تمكن من انتزاع البطولة في الجولات الأخيرة.

نادي ريال يبتيس فاز في مباراته في الجولة الأولى أمام نادي ألافيس بهدف دون مقابل، وتمكن من تحقيق الفوز أيضاً في الجولة الثانية في مباراته أمام نادي بلد الوليد بنتيجة ٢-٠، وهو يحتل الآن المركز الثاني في الترتيب بعد فريق غرناطة بفارق الأهداف، كان الفريق انهى الموسم الماضي في المركز ١٥ في جدول المسابقة، وكان آخر لقاء جمع بين الملكي والفريق الأندلسي في الدوري الإسباني قد انتهى بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف واحد.

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ويسعى الفريقين لتقديم مباراة قوية وحصد النقاط، وينتظر جماهير ريال مدريد نتائج أفضل في الجولات القادمة.

في هذا الموضوع سنتعرف على موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس؟

سيواجه ريال مدريد ريال بيتيس يوم السبت 26 سبتمبر 2020 الموافق 9 صفر 1442 هجريًا، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس؟

ستُذاع مباراة ريال مدريد وريال بيتيس عبر قنوات "بي إن سبورت 1" كونها حاصلة على الحقوق الحصرية لبث منافسات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط.

لكن متابعي النسخة العربية من موقع جول، سيكون بإمكانهم متابعة البث المباشر لمباراة الريال كتابياً، وقبل نصف ساعة كاملة من انطلاقتها.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة ريال بيتيس - ريال مدريد بينيتو فيامارين السبت 26 سبتمبر 2020،

9 صفر 1442،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

ما هو التشكيل المتوقع لريال بيتيس؟

يغيب عن ريال بيتيس في مباراة ريال مدريد داني مارتين وفيكتور كاماراسا وفرانسيس جيريرو للإصابة.

من المتوقع أن يبدأ بيليجريني ببرافو في حراسة المرمى، إيمرسون وماندي وبارترا ومورينو في الدفاع، كارفاليو ورودريجيز وكاناليس وخواكين وفقير في الوسط، وسيقود الهجوم بورخا.

التشكيل | 4-2-3-1

كلاوديو برافو

أليكس مورينو - مارك بارترا - عيسى ماندي - إيمرسون

جويدو رودريجيز - ويليام كارفاليو

سيرخيو كاناليس - خواكين - نبيل فقير

بورخا إجليسياس

ما هو التشكيل المتوقع لريال مدريد؟

يغيب عن ريال مدريد ماركو أسينسيو وإدين هازارد وماريانو دياز للإصابة، كذلك تم استبعاد مارسيلو بعد دخول القائمة بسبب الشعور بآلام في الظهر.

ℹ️ مارسيلو، يغيب عن المباراة في اللحظة الأخيرة بسبب آلام الظهر. — C.F. ع (@realmadridarab) September 26, 2020

من المتوقع أن يبدأ زيدان بكورتوا في حراسة المرمى، ميندي وراموس وفاران وكارباخال في الدفاع، كاسيميرو وكروس ومودريتش في الوسط، فينيسيوس وبنزيما ورودريجو.

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - داني كارباخال

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - رودريجو