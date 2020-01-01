كم يتعين على ريال مدريد دفعه لضم مبابي؟

الإرادة من ستحسم كل شيء..

يتوقع أن يكون كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، حديث سوق الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل اهتمام عدد من الأندية الكبرى به، وفي ظل رغبته المتداولة في خوض غمار تحدٍ جديد خارج فرنسا.

ريال مدريد هو النادي الأكثر لهفةً للحصول على خدمات صاحب الـ21 عامًا، ولم يخفِ زين الدين زيدان، المدير الفني للملكي، أن التعاقد مع الدولي الفرنسي أحد أهم أهدافه وأحلامه في الفترة المقبلة.

فلورنتينو بيريز، رئيس الريال، فضّل ألا يقوم بصرف أي أموال هذا الصيف من أجل توفيرها للصيف المقبل بهدف التعاقد مع مبابي، فيتوقع أن تكون قيمته ربما استثنائية في تاريخ كرة القدم.

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الرغبة الملحة لريال مدريد دفعت صحيفة "ليكيب" للبحث حول القيمة المتوقع لاستقدام مبابي إلى سانتياجو برنابيو، والتي بحسب الصحيفة ستتوقف في المقام الأول على رغبة اللاعب.

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عقد مبابي في باريس ممتد حتى صيف 2022، فإذا قرر اللاعب أن يمدد عقده لمدة سنة في باريس، حينها سيرتفع سعره بقيمة 39 مليون يورو، لتصبح 281 مليون يورو بدلًا من 242 مليون يورو.

أما إذا قرر مبابي أن يرحل وأعرب عن تلك الرغبة صراحةً لإدارة بي آس جي، فيتوقع أن تكلف الصفقة حينها الريال 100 مليون يورو فقط، يبدو الأمر افتراضيًا بعض الشيء، ولكنه تعبير فعلي عن ما يمر به سوق الانتقالات بعد أزمة كورونا.

ومن المعروف أن أسعار اللاعبين قد تراجعت كثيرًا منذ أزمة كورونا بعدما وصلت قبلها إلى ذروتها وتحديدًا منذ انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان من برشلونة نظير 222 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن تقارير الصحف الإنجليزية سبق وأن أشارت إلى أن ليفربول قد يدخل على خط الطامحين في التعاقد مع مبابي أيضًا.