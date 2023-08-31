تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

بداية مثالية بدأ بها ريال مدريد موسمه في الدوري الإسباني، يطمح لمواصلة السير قدمًا على نفس الشاكلة حين يواجه جاره خيتافي وعينه على النقاط الثلاثة ولا شيء آخر.

صحيح أن كتيبة الملكي منيت بإصابة جديدة تتمثل في فينيسيوس جونيور، إلا أن رجال المدرب كارلو أنشيلوتي عازمون على عدم التفريط في لقب الدوري الإسباني هذا الموسم مهما زادت الصعاب.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

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جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم الأحد 2 سبتمبر 2023 على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل النادي الملكي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني 2023-2024 ؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني 2022-23 حصريًا على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية.. وبالتأكيد ستذاع مباراة ريال مدريد وخيتافي عبر شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ريال مدريد - خيتافي السبت 2 سبتمبر 2023

17:15 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 سانتياجو برنابيو

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يدخل المدرب كارلو أنشيلوتي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-5-1

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع: فران جارسيا - دافيد ألابا - أنطونيو روديجر - داني كارباخال

خط الوسط: أوريليان تشواميني - إدواردو كامافينجا - لوكا مودريتش - توني كروس - جود بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو