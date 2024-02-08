تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل جيرونا ضيفًا على ريال مدريد ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني 2023-2024، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

مباراة فارقة في سياق البطولة، نظرًا لأنها بين الفريقين اللذين يحتلان المركزين الأول والثاني في المسابقة، وريال مدريد تحديدًا يريد حسم اللقب.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

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جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم السبت 10 فبراير 2024 على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ستجد مباراة ريال مدريد وجيرونا على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ريال مدريد - جيرونا السبت 10 فبراير 2024

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 1 سانتياجو برنابيو

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يدخل المدرب كارلو أنشيلوتي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3