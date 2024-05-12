موعد مباراة ريال مدريد وألافيس في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وألافيس في الجولة الـ 36 من الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستضيف ملعب "سانتياجو برنابيو" مباراة تجمع بين ريال مدريد وألافيس في الدوري الإسباني 2023-2024.

المباراة تأتي بينما ريال مدريد قد حسم لقب الدوري الإسباني 2023-2024 أما ألافيس فيسعى للخروج بشكل مشرف أمام بطل الليجا.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد ريال مدريد وألافيس في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

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جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وألافيس في الدوري الإسباني 2023-2024 ؟

موعد مباراة ريال مدريد وألافيس في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم الثلاثاء 14 مايو 2024 على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وألافيس في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" ستجد مباراة ريال مدريد وألافيس على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ريال مدريد - ألافيس الثلاثاء 14 مايو 2024،

22:00 مصر والسعودية beIN Sports سانتياجو برنابيو

التشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ألافيس في الدوري الإسباني 2023-2024: