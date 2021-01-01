موعد مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي في الجولة 21 من الدوري الإسباني 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

يستضيف ريال مدريد على ملعب ألفريدو دي ستيفانو فريق ليفانتي، ضمن أحداث الجولة الحادية وعشرين من الدوري الإسباني.

لم يعد أمام الملكي بعد هزيمتين متتاليتين في نصف نهائي كأس السوبر أمام أتليتك بيلباو بهدفين مقابل هدف واحد، وفي دور 32 من بطولة كأس الملك بنفس النتيجة من ألكويانو، إلا التركيز على بطولة الدوري الإسباني قبل فوات الأوان، وبالفعل استطاع البلانكوس العودة للانتصار مرة أخرى في الجولة العشرون من الليجا، بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف واحد في مباراة سهلة جمعت بينه وبين ألافيس صاحب المركز الثامن عشر على ملعب مينديزوروتزا.

يحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة من 19 مباراة، خلف أتليتكو مدريد صاحب المركز الأول بفارق 7 نقاط من 18 مباراة وله مباراة مؤجلة، بينما يحتل ليفانتي المركز الثاني عشر برصيد 23 نقطة.

وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2021 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي؟

موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي هو مساء يوم السبت 30 يناير 2021، الموافق 17 جمادى الآخرة 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة الساعة الخامسة وربع بتوقيت القاهرة، السادسة وربع بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفانتي؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وقد خصصت القناة القطرية القناة رقم 3 لنقل المباراة.

أما إذا لم تستطع مشاهدة مباراة ريال مدريد وألافيس عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ريال مدريد - ليفانتي السبت 30 يناير 2020،

17 جمادى الآخرة 1442،

17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 3 ألفريدو دي ستيفانو

التشكيل المتوقع لريال مدريد

يغيب عن ريال مدريد ناتشو فيرنانديز للإصابة بفيروس كورونا، ورودريجو للإصابة في أوتار الركبة، وفيديريكو فالفيردي.

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - داني كارباخال

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

إيدين هازارد - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو

التشكيل المتوقع لنادي ليفانتي

يغيب عن نادي ليفانتي خورخي دي فروتوس ونيكولا فوكشيفيتش وخوسيه كامبانيا بداعي الإصابة، ومن المتوقع أن يبدا الفريق أمام ريال مدريد بالتشكيل التالي.

التشكيل | 4-4-2

أيتور فيرنانديز

كارلوس كليرك - سيرخيو بوستيجو - روبين فيزو - خورخي ميرامون

إنيس باردي - نيمانيا رادويا - ميكائيل مالسا - خوسيه موراليس

داني جوميز - روجر