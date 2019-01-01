موعد مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال ليجانيس في الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أحمد جمال

يفتح استاد سانتياجو بيرنابيو أبوابه لاستضافة مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019 ميلادياً، الموافق 2 ربيع الأول 1441 هجرياً، وذلك في إطار الجولة العاشرة من الدوري الإسباني 2019-20.

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قدم الملكي أداءً سيئاً في الجولة السابقة من الدوري والتي ألتقى فيها ريال مايوركا وهُزم بهدف دون رد بشكل أغضب جماهير الميرنجي بشكل كبير من المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، ولكن عاد بطل أوروبا من الأراضي التركية بثلاث نقاط كاملة ولم تكن متوقعة في لقاء ريال مدريد الأخير أمام جلطة سراي بالجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، ليمني جماهير الملكي أنفسهم بالعودة مرة أخرى للمسار الصحيح في مباريات الدوري الإسباني والإبتعاد عن النتائج السيئة.

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على الجانب الآخر فريق ليجانيس هو خير فريق يمكن أن يُعطي مدرب ولاعبي الميرنجي الثقة من جديد، حيث يتذيل الفريق جدول الترتيب برصيد نقطتين فقط حققهما من تعادلين وسبعة هزائم، ويُعد الفريق من أسوأ خطوط الدفاع في اللاليجا، والأسوأ هجومياً، ولذا فستكون كارثة حقيقية على ريال مدريد إذا لم يُحقق الثلاث نقاط والأداء المطلوب.

وفي هذا التقرير يُقدم لكم جول النسخة العربية كل ما تريد معرفته عن مباراة ريال مدريد القادمة ضد ليجانيس في إطار الجولة التاسعة من الدوري الإسباني 2019-20.

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موعد مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة ريال مدريد - ليجانيس سانتياجو بيرنابيو الأربعاء 30 أكتوبر 2019،

2 ربيع الأول 1441،

22:15 مصر، 23:15 السعودية سيزار سوتو جرادو beIN SPORTS HD 3

الغيابات والتشكيل المتوقع لريال مدريد

سيغيب عن ريال مدريد في مباراة ليجانيس الكثير من الأسماء حيث يغيب كلٌا من جاريث بيل، لوكاس فاسكيز، ناتشو وماركو أسينسيو بداعي الإصابة، كما سيغيب ألفارو أودريوزولا بسبب الايقاف، كما هناك شك في جاهزية كلٌا من لوكا مودريتش وتوني كروس حتى الأن.

يعاني الملكي كثيراً في ظل الغيابات الكثيرة بالفريق، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب زين الدين زيدان بنفس تشكيلته مع إختلاف في الأسماء، ومن المتوقع أن يبدأ بالأسماء التالية:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

مارسيلو - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - داني كارباخال

فيديريكو فالفيردي - كاسيميرو - خاميس رودريجيز

إيدين هازارد - كريم بنزيمه - لوكا يوفيتش

الغيابات والتشكيل المتوقع لليجانيس

سيغيب عن ليجانيس كلٌا من فيدي فيكو، روبين سلفادور بيريز، مارك نافارو وألكسندر شيمانوفسكي بسبب الإصابة، بينما لن يغيب أي لاعب أخر بداعي الايقاف.

من المتوقع أن يبدأ المدرب الإسباني لويس كيمبرانوس بطريقة (4-3-2) التي يُفضلها أمام الفرق الكبيرة، مع الدفع بالحارس إيفان كويار الذي أثبت نفسه على حساب الحارس خوان سوريانو.

التشكيل | 4-2-3-1