دوري أبطال أوروبا

رجل رائع - رجل مخيب | جلطة سراي × ريال مدريد

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اختيارات جول للأفضل والأسوأ..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

تغلب ريال مدريد على مضيفه جلطة سراي بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

سجل توني كروس هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 18، وإليكم اختيارات جول للأفضل والأسوأ..

رجل رائع – فيرناندو موسليرا

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هي مباراة تسيدها الميرينجي بشكل واضح للغاية، وهو ما قاد حارس مرمى أوروجواي للخروج بـ12 تصدي من تلك الموقعة.

إيدين هازارد أيضاً قدم مباراة جيدة كان ينقصها المزيد من الحس التهديفي، إذ صنع الهدف وسدد في العارضة.

اختيارات المحررين

رجل مخيب – يونس بلهندة

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واجه الفريق التركي موقفاً صعباً للغاية أمام الطوفان الملكي، إذ كان بحاجة للمزيد من السرعة والحركية في نقل الكرة عبر المرتدات.

بلهندة صانع الألعاب لم يكن عوناً كبيراً في تلك النقطة، إذ اكتفى بتمريرة مفتاحية وحيدة وفقد الاستحواذ 4 مرات حتى خروجه في الشوط الثاني.

 

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