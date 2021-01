يستضيف ملعب السادار مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في إطار الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني 2020-21.

يحتل البلانكوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة من 17 مباراة، فاز في 11 وتعادل 3 وخسر 3، ويسعى الريال للفوز بالمباراة لمواصلة مطاردة أتلتيكو مدريد صاحب المركز الأول برصيد 38 نقطة.

بينما يحتل أوساونا المركز 19 وقبل الأخير في ترتيب الليجا، وقد خاض الفريق 16 مباراة فاز 3 وتعادل في 5 وخسر 8، ويسعى الفريق للفوز في محاولة للخروج إلى المنطقة الدافئة.

وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2021 والقنوات الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا هو مساء يوم السبت 9 يناير 2021، الموافق 25 جمادى الأولى 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

تُنقل فعاليات بطولة الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وقد خصصت القناة القطرية القناة رقم 3 لنقل المباراة.

أما إذا لم تستطع مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

سيغيب عن نادي أوساسونا في مباراة ريال مدريد أدريان وروبين مارتينيو ولوكاس تورو وخوان مانويل بيريز وإزيكيل أفيلا للإصابة.

We keep on working! 👊🔥 #OsasunaRealMadrid pic.twitter.com/8CSR5UUEws