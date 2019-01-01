موعد مباراة ريال مدريد وجلطة سراي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد جلطة سراي في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أحمد جمال

يفتح استاد السانتياجو بيرنابيو أبوابه لاستضافة مباراة ريال مدريد ضد جلطة سراي في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا 2019-20، وذلك يوم الأربعاء القادم 6 سبتمبر 2019 ميلاديًا، الموافق ريبع الأول 1441 هجريًا.

استطاع الملكي أن يفوز على جلطة سراي في تركيا بهدف دون رد، ليُجدد الأمال مرة آخرى في التأهل بعدما هُزم في المباراة الأولى بالبطولة بثلاثية نظيفة خارج الديار على يد باريس سان جيرمان، ولكن الصدمة الأكبر كانت في الجولة الثانية عندما تعادل مع كلوب بروج بنتيجة (2-2) على ملعب السانتياجو بيرنابيو.

ولكن بعد الانتصار الآخير بات ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 4 نقاط وبفارق نقطتين فقط عن كلوب بروج، و5 نقاط كاملة عن باريس سان جيرمان المتصدر بالعلامة الكاملة.

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على الجانب الآخر لم يكن جلطة سراي أكثر حظًا من الملكي في بداية جولاته بالموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا 2019-20، ولكنه يُقدم أداءً مُشرفًا للكرة التركية حتى الآن، والذي يعي جيداً صعوبة التأهل في ظل وجود كلٌا من باريس سان جيرمان وريال مدريد في نفس المجموعة.

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موعد مباراة ريال مدريد ضد جلطة سراي والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة ريال مدريد - جلطة سراي سانتياجو بيرنابيو الأربعاء 6 نوفمبر 2019،

9 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية ستيفان كلوسنر beIN SPORTS HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع لريال مدريد

يغيب عن ريال مدريد كلٌا من جاريث بيل وماركو أسينسيو بسبب الإصابة، ولن يغيب أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.

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سيبدأ زين الدين زيدان بطريقته المعتادة مع ريال مدريد، وسيدفع بسيرخيو راموس ورافائيل فاران فى مركز قلب الدفاع، وفي خط الوسط البرازيلي كاسيميرو بجوار الألماني توني كروس ولوكا مودريتش، وفي الأمام إدين هازارد ورودريجو جويس بجانب كريم بنزيمة.

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

مارسيلو - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - ألفارو أودريوزولا

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

إيدين هازارد - كريم بنزيمة - رودريجو

الغيابات والتشكيل المتوقع لجلطة سراي

لن يغيب عن جلطة سراي أي لاعب بداعي الإصابة أو الإيقاف، وستكون جميع الخيارات مُتاحة أمام المدرب فاتح تريم في مباراتهم ضد ريال مدريد.

سيبدأ مدرب الفريق التركي بالطريقة التي خاض بها مباراة الملكي في الجولة السابقة، والتي تضعه في المُنافسة خارج الديار مع المحافظة على الجانب الدفاعي، ومن المتوقع أن يبدأ بطريقة (3-4-1-2) وبالأسماء الأتية:

التشكيل | 3-4-1-2