بالأرقام .. كورتوا نقطة ضعف ريال مدريد

الحارس البلجيكي يواصل التخبط مع ريال مدريد

واصل الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، تخبطه مع ريال مدريد في سهرة اليوم السبت ضد مايوركا، التي انتهى شوطها الأول بتقدم الأخير بهدف نظيف.

وسجل لاجو جونيو هدف مايوركا الوحيد عند الدقيقة السابعة، بانطلاقة قادها بنفسه من منتصف الملعب، إلى أن اقترب من منطقة الجزاء، وفي الأخير غالط الحارس الملكي المغلوب على أمره بتسديدة مقوسة في أقصى الزاوية اليسرى.

بهذا الهدف، يكون كورتوا قد بصم على رقم ولا أسوأ، باستقبال شباكه لتسعة أهداف في آخر 14 تسديدة بين القائمين والعارضة تعرض لها في كل المسابقات مع اللوس بلانكوس، تأكيدًا أنه لا يعيش أفضل لحظاته منذ انتقاله من تشيلسي إلى الريال في صيف 2018.

وبوجه عام، تقول لغة الأرقام إن كورتوا اهتزت شباكه 12 مرة، في المقابل تصدى لـ11 محاولة منذ بداية الموسم الجديد.

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تجدر الإشارة إلى أن الريال بحاجة ماسة لتحقيق الفوز، لاستعادة صدارة الليجا التي خطفها برشلونة ظهر اليوم بفوزه خارج القواعد على إيبار، ليرفع رصيده لـ19 نقطة بفارق نقطة عن الريال قبل انتهاء موقعة مايوركا.