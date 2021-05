موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي الإياب والقنوات الناقلة

يلتقي نادي ريال مدريد الإسباني مع نادي تشيلسي الإنجليزي في مباراةٍ قوية تقام في ملعب ستامفورد بريدج، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2020-21.

انتهى لقاء الذهاب الذي أقيم في ألفريدو دي ستيفانو بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لكل فريق، وبذلك يكفي البلوز التعادل السلبي للوصول للنهائي، أما الملكي فيحتاج للفوز أو التعادل بأي نتيجة أكبر من 1-1.

تأهل ريال مدريد كمتصدر للمجموعة الثانية في الدور الأول من دوري الأبطال، ثم تخطى أتالانتا في دور ال16، وذلك قبل أن يفوز على ليفربول في ربع النهائي.

أما نادي تشيلسي فكان متصدر المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا، ونجح في التأهل من دور ال16 على حساب نادي أتلتيكو مدريد، وذلك قبل أن يتخطى بورتو في ربع النهائي.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2020-21 والقنوات الناقلة

الآن نتعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي هو يوم الأربعاء 5 مايو 2021، الموافق 23 رمضان 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ستُذاع مباراة ريال مدريد وتشيلسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على قنوات بي إن سبورت كالمعتاد.

وسيكون لدى متابعي النسخة العربية من موقع جول إمكانية متابعة البث المباشر للمباراة، والذي سيبدأ قبل نصف ساعة كاملة من انطلاقتها.

يغيب عن نادي تشيلسي اللاعب الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش للإصابة، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب توماس توخيل بالتشكيل الآتي..

You've got a friend in him, @TammyAbraham ! 😅 pic.twitter.com/QsVJunnaNu