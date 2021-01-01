موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد أمام ريال بيتيس على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالجولة 32 من بطولة الدوري الإسباني، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل ريال مدريد على ملعبه ألفريدو دي ستيفانو ندًا عنيدًا وهو ريال بيتيس، في مباراة تبشر بالإثارة ستقام بينهما لحساب الجولة 32 من الدوري الإسباني.

ولا بديل لريال مدريد عن الفوز في سبيل مواصلة ملاحقة المتصدر أتلتيكو مدريد، الذي يفصله ثلاث نقاط فقط عن الوصيف الملكي.

ستكون هذه هي المباراة الأخيرة للريال قبل القمة المرتقبة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي، مما قد يجبر المدرب زيدان على إراحة بعض النجوم.

في الوقت نفسه فإن بيتيس هذا الموسم يعيش حالة مميزة للغاية رفقة مدربه مانويل بيليجريني، ويحتل المركز السادس برصيد 49 نقطة.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مبارةا ريال مدريد وريال بيتيس وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس؟

موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس هو السبت الموافق 24 أبريل 2021، الموافق 12 رمضان 1442 هجريًا، بملعب ألفريدو دي ستيفانو.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث الدوري الإسباني مباشرةً وحصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 1.

أما متابعي النسخة العربية من جول فبإمكانهم متابعة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وقادش كتابيًا، والذي سيبدأ قبل الصافرة بأكثر من نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ريال مدريد - ريال بيتيس السبت 24 أبريل 2021،

12 رمضان 1442،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 ألفريدو دي ستيفانو

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يعتمد المدرب زين الدين زيدان على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

مارسيلو - ناتشو - إيدير ميليتاو - ألفارو أودريوزولا

لوكا مودريتش - كاسيميرو - بلانكو

فينيسيوس جونيور - ماريانو دياز - ماركو أسينسيو

التشكيل المتوقع لريال بيتيس

من المتوقع أن يعتمد المدرب مانويل بيليجريني على التشكيل الآتي:

💚🤍💚



Our call-up for Madrid! pic.twitter.com/wrq8xe5xEe — Real Betis Balompié (@RealBetis_en) April 23, 2021