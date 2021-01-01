زيدان: هازارد سيعود أمام بيتيس ولا نخشى التحكيم في دوري الأبطال

أنباء سعيدة لريال مدريد

كشف زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، عن عودة إيدين هازارد لصفوف الفريق مرة أخرى بعد تعافيه من الإصابة.

ريال يستعد لمواجهة صعبة غدًا السبت، ضد ريال بيتيس، في الأسبوع 32 من الدوري الإسباني، طامحًا في مواصلة المنافسة على الصدارة.

زيدان خرج في المؤتمر الصحفي للمباراة، للحديث عن العديد من الأمور الهامة، مثل الإصابات وموقفه من السوبرليج.

وقال الفرنسي:"توني كروس لن يكون معنا غدًا، لوكا مودريتش سيتواجد في القائمة، والأنباء جيدة هي ظهور إيدين هازارد".

المخاوف من التحكيم في دوري أبطال أوروبا بعد دخول ريال في مشروع السوبرليج قبل فشله:"لا نخشى ذلك، لدينا مباراة غدًا في الدوري وسنركز عليها الآن".

واستكمل:" الحديث عن استبعادنا من البطولة غير منطقي نحن نمتلك كل الحق في المشاركة بالمسابقة".

وأضاف:"لقد قالوا العديد من الأشياء حول هذا الموقف، ولكن نحن سنلعب في نصف النهائي، الحكم سيقوم بدوره ويبحث عن الأفضل لكرة القدم".

إصابة سيرخيو راموس:"أراه في حالة جيدة من الناحية العاطفية، كانت لديه بعض المشاكل ولكنه تحسن وموجود في الملعب، ليس معنا حتى الآن، ربما يغيب عن تدريب واحد ولكن بعدها سيعود".

عودة فيرلان مندي:"لن يكون معنا غدًا، نحن نلاحظ تحسنه بشكل يومي، أتمنى أن يظهر مع الفريق يوم الثلاثاء ضد تشيلسي".

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زيدان يعلق على دوري السوبر ويوضح موقف هازارد وكروس!

مستقبله:"كل قلقي ينصب على ما نقوم به الآن، لا أعلم ما سيحدث خلال شهر أو شهرين، سنرى ما سيحدث وسنتحدث عن المستقبل عندما يأتي الوقت المناسب".

موقف فلورنتينو بيريز:"أتحدث معه بشكل مستمر، أحيانًا يأتي لنا لرؤية الفريق، لم يتغير أي شيء".

يذكر أن ريال يلعب ضد بيتيس وهو في المركز الثاني بجدول الليجا بـ70 نقطة، مقابل 73 لأتلتيكو مدريد المتصدر و68 لبرشلونة الثالث.