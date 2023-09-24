موعد مباراة ريال مايوركا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مايوركا وبرشلونة في الجولة السابعة من منافسات الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يحل برشلونة، ضيفًا ثقيلًا على ريال مايوركا، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني موسم 2023-2024، على ملعب إيبيروستار.

برشلونة المنتشي بانتصاراته الأخيرة وتصدر ترتيب الدوري، بعد فوزه المثير على سيلتا فيجو، يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة ويسعى لمواصلة تلك الانتصارات أمام ريال مايوركا.

أما ريال مايوركا، فيدخل اللقاء وهو في أسوأ أحواله بعدما جمع 5 نقاط فقط منذ بداية الموسم من فوز وتعادلين و3 هزائم، ليحتل المركز 16 في جدول الترتيب، ويرى في مواجهة برشلونة فرصة مثالية للخروج من النفق المظلم مبكرًا.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ريال مايوركا وبرشلونة في الجولة السابعة من منافسات الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة ريال مايوركا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة ريال مايوركا وبرشلونة في الجولة السابعة من منافسات الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 على ملعب إيبيروستار.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة ريال مايوركا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، ستجد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2023-2024 على شاشتها.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ريال مايوركا - برشلونة الثلاثاء 26 سبتمبر 2023

22:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 1

TOD إيبيروستار

التشكيل المتوقع لبرشلونة

التشكيل: 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

ماركوس ألونسو - أندرياس كريستنسن - جول كوندي - سيرجي روبيرتو

جافي - إلكاي جوندوجان - فرينكي دي يونج

لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس