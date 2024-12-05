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Real Betis Barcelona EVO México 2024Getty Images
الدوري الإسباني – لا ليجا
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جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025
أحمد مجدي

موعد مباراة ريال بيتيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

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كل ما تريد معرفته عن مباراة ريال بيتيس وبرشلونة في الجولة السادسة عشرة في الدوري الإسباني 2024-2025، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يحل برشلونة ضيفًا على منافسه الصعب ريال بيتيس ضمن الجولة 16 من الدوري الإسباني على ملعب بينيتو فيامارين في واحدة من المباريات التي لا تحتمل أي تعثر.

برشلونة يطمح في العودة إلى النسق التصاعدي في نتائجه من جديد، ويريد مواصلة الصدارة مستغلًا تعثر ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو بالهزيمة 2-1.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة ريال بيتيس وبرشلونة في الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة ريال بيتيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

موعد مباراة ريال بيتيس وبرشلونة في الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 هو يوم السبت 7 ديسمبر 2024، على ملعب بينيتو فيامارين.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية..

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال بيتيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال بيتيس وبرشلونة عبر قناة beIN Sports HD 3.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
ريال بيتيس - برشلونةالسبت 7 ديسمبر 2024،
17:15 مصر ، 18:15 السعودية		beIN Sports HD 3بينيتو فيامارين

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني 2024-2025

الخطة4-2-4
حراسة المرمىإنياكي بينيا
خط الدفاعأليخاندرو بالدي - إنييجو مارتينيز - باو كوبارسي - جول كوندي
خط الوسطمارك كاسادو - بيدري
خط الهجومرافينيا - داني أولمو - لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي
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