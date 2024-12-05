موعد مباراة ريال بيتيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن مباراة ريال بيتيس وبرشلونة في الجولة السادسة عشرة في الدوري الإسباني 2024-2025، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يحل برشلونة ضيفًا على منافسه الصعب ريال بيتيس ضمن الجولة 16 من الدوري الإسباني على ملعب بينيتو فيامارين في واحدة من المباريات التي لا تحتمل أي تعثر.

برشلونة يطمح في العودة إلى النسق التصاعدي في نتائجه من جديد، ويريد مواصلة الصدارة مستغلًا تعثر ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو بالهزيمة 2-1.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة ريال بيتيس وبرشلونة في الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة ريال بيتيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

موعد مباراة ريال بيتيس وبرشلونة في الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 هو يوم السبت 7 ديسمبر 2024، على ملعب بينيتو فيامارين.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية..

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال بيتيس وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال بيتيس وبرشلونة عبر قناة beIN Sports HD 3.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ريال بيتيس - برشلونة السبت 7 ديسمبر 2024،

17:15 مصر ، 18:15 السعودية beIN Sports HD 3 بينيتو فيامارين

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني 2024-2025