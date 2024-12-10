تعرف على موعد مباراة روما وسبورتنج براجا في الجولة السادسة من الدوري الأوروبي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب "الأولمبيكو" مباراة قوية ستجمع روما مع سبورتنج براجا البرتغالي ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الأوروبي 2024-2025.

روما يدخل المباراة راغبًا في الانتصار وتحقيق فوز آخر يجعله يصعد لما فوق المركز الحادي والعشرين، بينما يطمح سبورتنج براجا لتحقيق نتيجة إيجابية وهو صاحب المركز الثامن عشر.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة روما وسبورتنج براجا في الدوري الأوروبي 2024-2025 والقنوات الناقلة

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة روما وسبورتنج براجا في الدوري الأوروبي 2024-2025 ؟

موعد مباراة روما وسبورتنج براجا في الدوري الأوروبي 2024-2025 هو يوم الخميس 12 ديسمبر 2024، على ملعب الأولمبيكو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساءً بتوقيت مصر، التاسعة إلا الربع مساء بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة روما وسبورتنج براجا في الدوري الأوروبي 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الأوروبي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة روما وسبورتنج براجا عبر قناة beIN Sports 2.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المشاهدة عبر الإنترنت المعلق روما - سبورتنج براجا الخميس 12 ديسمبر 2024،

19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 2 الأولمبيكو TOD جواد بدة

تشكيل روما المتوقع أمام سبورتنج براجا في الدوري الأوروبي 2024-2025