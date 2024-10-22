تعرف على موعد مباراة روما ودينامو كييف في الدوري الأوروبي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب "الأولمبيكو" مباراة قوية ستجمع روما مع دينامو كييف ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي 2024-2025.

روما يدخل المباراة راغبًا في الانتصار وتحقيق فوزه الأول بالبطولة بعد التعادل في المباراة الأولى، والهزيمة في الثانية من إلفسبورج لتحقيق نتيجة إيجابية بعد الهزيمة في أولى مبارياته.

واستدعى المدرب إيفان يوريتش النجم السعودي سعود عبد الحميد في قائمة المباراة، بعد تصريحاته مؤخرًا بأنه يثق في إمكانيات الدولي السعودي.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة روما ودينامو كييف في الدوري الأوروبي 2024-2025 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة روما ودينامو كييف في الدوري الأوروبي 2024-2025 ؟

موعد مباراة روما ودينامو كييف في الدوري الأوروبي 2024-2025 هو يوم الخميس 24 أكتوبر 2024، على ملعب الأولمبيكو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة روما ودينامو كييف في الدوري الأوروبي 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الأوروبي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة روما ودينامو كييف عبر قناة beIN Sports 2.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المشاهدة عبر الإنترنت المعلق روما - دينامو كييف الخميس 24 أكتوبر 2024،

19:45 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 الأولمبيكو TOD خليل البلوشي

تشكيل روما المتوقع أمام إلفسبورج في الدوري الأوروبي 2024-2025