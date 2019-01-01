موعد مباراة روما وميلان، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد المباراة المرتقبة بين روما وميلان في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

أحمد جمال

يفتح ملعب أولمبيكو روما أبوابه لاستضافة مباراة هامة بين روما وميلان ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي 2019-20، وسنستمتع مع هذه المباراة التي دائماً ما تكون رائعة بين الفريقين يوم الأحد القادم 27 أكتوبر 2019 ميلادياً، الموافق 28 صفر 1441 هجرياً.

يعاني الذئاب من النتائج الهزيلة والتعادلات الكثيرة التي تفقده الكثير من النقاط، حيث تعادل على ملعبه مع كالياري في الجولة السابعة، قبل أن يتكرر الأمر في الجولة الثامنة في مباراة سامبدوريا، وفي الدوري الأوروبي لم يتخلص أيضاً ذئاب إيطاليا من فخ التعادل حيث تعادل أيضاً على ملعبه أمام بوروسيا مونشنجلادباخ، ويحتل روما المركز السادس برصيد 13 نقطة، خلف كالياري صاحب الـ14 نقطة.

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على الجانب الأخر يُعاني ميلان بشكل أكبر، حيث يحتل هذا النادي العريق المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط فقط، خسارة من فيورنتينا يتبعا أنتصار على جنوى يُعيد الأمل مرة أخرى ولكن أمل زائف، حيث يتعادل في الجولة السابقة مع ليتشي بنتيجة (2-2)، ولكن يُمني جماهير الروسونيري النفس بأن التعادل الأخير ما هو إلا أختبار أول وطبيعي للمدرب الجديد ستيفانو بيولي الذي تولى مسؤلية الفريق.

ويُقدم لكم جول النسخة العربية كل ما تريد معرفته عن المباراة المرتقبة بين روما وميلان ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي 2019-20، الموعد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين.

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موعد مباراة روما ضد ميلان والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة روما - ميلان أولمبيكو روما الأحد 27 أكتوبر 2019،

28 صفر 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية دانييلي أورساتو beIN SPORTS HD 4

الغيابات والتشكيل المتوقع لروما

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سيفتقد فريق روما في لقاء ميلان للكثير من اللاعبين بداعي الإصابة، حيث سيغيب كلٌا من لورينزو بيليجريني، دافيد زاباكوستا، أمادو دياوارا، برايان كريستانتي، نيكولا كالينيتش وهنريخ مخيتاريان، كما سيغيب جوستين كلويفرت بسبب الإيقاف.

📕 Il match program di -Milan è online!



Questo numero contiene l'intervista esclusiva a Pau Lopez 🧤



Leggilo qui ➡️ https://t.co/qA7ksGArOU pic.twitter.com/aOGplKIJWc — AS Roma (@OfficialASRoma) October 25, 2019

سيبدأ المدرب باولو فونسيكا بنفس طريقته الذي اعتاد عليها مع الذئاب في الدوري الإيطالي مع الدفع بأكثر من لاعب في التشكيل ليحل محل المُصابين، ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي:

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التشكيل | 4-2-3-1

باو لوبيز

ألكسندر كولاروف - كريس سمولينج - جيانلوكا مانشيني - ليوناردو سبينازولا

خافيير باستوري - جوردان فيريتو

دييجو بيروتي - نيكولو زانيولو - أليساندرو فلورينزي

إيدن دجيكو

الغيابات والتشكيل المتوقع لميلان

سيفتقد ميلان لخدمات جياكومو بونافينتورا بسبب الإصابة، بينما لن يفتقد لأي لاعب أخر بسبب الايقاف.

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من المتوقع أن يُغير المدرب الجديد ستيفانو بيولي التشكيل الذي أعتاد به الفريق، والكثير من التوقعات تُشير انه سيخوض اللقاء بطريقة (4-3-3) حيث يُريد تطبيق أسلوبه الهجومي المُفضل على الفريق في أسرع وقت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي:



التشكيل | 4-3-3