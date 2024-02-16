تعرف على موعد مباراة رايو فاييكانو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل ريال مدريد ضيفًا على رايو فاييكانو ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني 2023-2024، على ملعب "دي فاييكاس".

يريد ريال مدريد ألا يترك الفرصة لأي تعثر يستغله خصمه جيرونا لتقليص الفارق، ولذلك يطمح ريال مدريد في الفوز ولا شيء آخر.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة رايو فاييكانو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

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جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة رايو فاييكانو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة رايو فاييكانو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم الأحد 18 فبراير 2024 على ملعب دي فاييكاس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة رايو فاييكانو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ستجد مباراة رايو فاييكانو وريال مدريد على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب رايو فاييكانو - ريال مدريد الأحد 18 فبراير 2024

15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 خالد الحدي

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام رايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب كارلو أنشيلوتي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3