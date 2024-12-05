موعد مباراة جيرونا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن مباراة جيرونا وريال مدريد في الجولة السادسة عشرة في الدوري الإسباني 2024-2025، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يحل ريال مدريد ضيفًا على منافسه الصعب جيرونا ضمن الجولة 16 من الدوري الإسباني على ملعب مونتليفي في واحدة من المباريات التي لا تحتمل أي تعثر.

ريال مدريد يطمح في الخروج من آثار الهزيمة أمام أتلتيك بيلباو في الجولة الماضية من الدوري الإسباني، إذ فقد الفرصة في تخطي برشلونة دون انتظار نتائج الأخير..

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة جيرونا وريال مدريد في الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة جيرونا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

موعد مباراة جيرونا وريال مدريد في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 هو يوم السبت 7 ديسمبر 2024، على ملعب مونتليفي.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية..

ما هي القنوات الناقلة لمباراة جيرونا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة جيرونا وريال مدريد عبر قناة beIN Sports HD 1.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب أتلتيك بيلباو - ريال مدريد السبت 7 ديسمبر 2024،

22:00 مصر ، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 مونتليفي

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام جيرونا في الدوري الإسباني 2024-2025