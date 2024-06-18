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Real Madrid Build World Best SquadGetty
جدول مباريات الدوري الإسباني 2024-2025 القنوات الناقلة والترتيب
مصعب صلاح

جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

ريال مدريدالدوري الأسباني الدرجة الأولى

تعرف على جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني موسم 2024-2025، وموعد مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

عاد ريال مدريد لحصد لقب الدوري الإسباني الموسم الماضي متفوقًا على برشلونة ومستمرًا في هيمنته المحلية والقارية.

ويعد النادي الملكي أكثر الفرق حصدًا للقب الدوري الإسباني وسيعمل في الموسم الجديد على أن يحتفظ باللقب تحت قيادة المدرب الإيطالي أنشيلوتي.

ومن المتوقع أن يشهد الموسم الحالي، صراعًا كبيرًا بين العديد من الفرق على لقب الدوري، ويمتلك الملكي الحظوظ الأكبر بعد التعاقد مع كيليان مبابي، لكن وجود هانسي فليك في برشلونة يفتح الباب للكثير من الإثارة.

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في هذا التقرير نستعرض معكم جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025 وما هي القنوات الناقلة؟

ما هي القنوات الناقلة لمباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025؟

ينقل الدوري الإسباني في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على القناة الثالثة لها 'beIN SPORTS HD 3' ما لم يكن هناك تعارض.

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ما هي مواعيد الكلاسيكو في موسم 2024-2025؟

كلاسيكو الدور الأول يقام في الجولة 11 لموسم 2024-2025 من الدوري الإسباني، حيث يستضيف ريال مدريد غريمه برشلونة على ملعب "سانتياجو برنابيو"، يوم 27 أكتوبر 2024.

فيما يقام كلاسيكو الدور الثاني على ملعب "كامب نو" المقرر إعادة فتحه في ديسمبر المقبل، يوم 11 مايو 2025، لحساب الجولة 35 من الموسم.

جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025

يبدأ ريال مدريد مهمته في الموسم الجديد بمواجهة ريال مايوركا على ملعب إيبيروستار معقل الأخير.

الجولةالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
1ريال مايوركا - ريال مدريدالأحد 18 أغسطس 2024إيبيروستار
2ريال مدريد – بلد الوليدالأحد 25 أغسطس 2024سانتياجو برنابيو
3لاس بالماس – ريال مدريدالأربعاء 28 أغسطس 2024جران كاناريا
4 ريال مدريد – ريال بيتيسالأحد 1 سبتمبر 2024سانتياجو برنابيو
5ريال سوسيداد – ريال مدريدالأحد 15 سبتمبر 2024أنويتا
6ريال مدريد - ريال أوفييدو/ إسبانيولالأحد 22 سبتمبر 2024سانتياجو برنابيو
7ريال مدريد – ديبورتيفو ألافيسالأربعاء 25 سبتمبر 2024سانتياجو برنابيو
8أتلتيكو مدريد – ريال مدريدالأحد 29 سبتمبر 2024 سيفيتاس ميتروبوليتانو
9ريال مدريد – فياريالالأحد 6 أكتوبر 2024سانتياجو برنابيو
10سيلتا فيجو – ريال مدريدالأحد 20 أكتوبر 2024بالايدوس
11ريال مدريد – برشلونةالأحد 27 أكتوبر 2024سانتياجو برنابيو
12فالنسيا – ريال مدريدالأحد 3 نوفمبر 2024ميستايا
13ريال مدريد – أوساسوناالأحد 10 نوفمبر 2024سانتياجو برنابيو
14ليجانيس – ريال مدريدالأحد 24 نوفمبر 2024ملعب بوتاركي البلدي
15ريال مدريد – خيتافيالأحد 1 ديسمبر 2024سانتياجو برنابيو
16جيرونا – ريال مدريدالأحد 8 ديسمبر 2024مونتيليفي
17رايو فاييكانو – ريال مدريدالأحد 15 ديسمبر 2024 فاييكاس
18ريال مدريد – إشبيليةالأحد 22 ديسمبر 2024سانتياجو برنابيو
19أتلتيك بيلباو – ريال مدريدالأحد 12 يناير 2025سان ماميس
20ريال مدريد – لاس بالماسالأحد 19 يناير 2025سانتياجو برنابيو
21ريال بلد الوليد – ريال مدريدالأحد 26 يناير 2025خوسيه زوريلا
22ريال أوفييدو/ إسبانيول - ريال مدريدالأحد 2 فبراير 2025-
23ريال مدريد – أتلتيكو مدريدالأحد 9 فبراير 2025سانتياجو برنابيو
24أوساسونا - ريال مدريدالأحد 16 فبراير 2025آل سادار
25ريال مدريد – جيروناالأحد 23 فبراير 2025سانتياجو برنابيو
26ريال بيتيس – ريال مدريدالأحد 2 مارس 2025بينتو فيامارين
27ريال مدريد – رايو فاييكانوالأحد 9 مارس 2025سانتياجو برنابيو
28فياريال – ريال مدريدالأحد 16 مارس 2025لا سيراميكا
29ريال مدريد – ليجانيسالأحد 30 مارس 2025سانتياجو برنابيو
30ريال مدريد – فالنسياالأحد 6 إبريل 2025سانتياجو برنابيو
31ديبورتيفو ألافيس – ريال مدريدالأحد 13 إبريل 2025مينديزوروتزا
32ريال مدريد – أتلتيك بيلباوالأحد 20 إبريل 2025سانتياجو برنابيو
33خيتافي – ريال مدريدالأربعاء 23 إبريل 2025كوليسيوم ألفونسو بيريز
34ريال مدريد – سيلتا فيجوالأحد 4 مايو 2025سانتياجو برنابيو
35برشلونة – ريال مدريدالأحد 11 مايو 2025كامب نو
36ريال مدريد – ريال مايوركاالأربعاء 14 مايو 2025سانتياجو برنابيو
37إشبيلية – ريال مدريدالأحد 18 مايو 2025رامون سانشيز بيثخوان
38ريال مدريد – ريال سوسييدادالأحد 25 مايو 2025سانتياجو برنابيو

ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1أتلتيك بيلباو00000000
2أتلتيكو مدريد00000000
3أوساسونا00000000
4ليجانيس00000000
5ديبورتيفو ألافيس00000000
6برشلونة00000000
7خيتافي00000000
8جيرونا00000000
9ريال أوفييدو/ إسبانيول00000000
10سيلتا فيجو00000000
11ريال مايوركا00000000
12رايو فاييكانو00000000
13ريال بيتيس00000000
14ريال مدريد00000000
15ريال سوسييداد00000000
16ريال بلد الوليد00000000
17إشبيلية00000000
18لاس بالماس00000000
19فالنسيا00000000
20فياريال00000000
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