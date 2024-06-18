جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني موسم 2024-2025، وموعد مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

عاد ريال مدريد لحصد لقب الدوري الإسباني الموسم الماضي متفوقًا على برشلونة ومستمرًا في هيمنته المحلية والقارية.

ويعد النادي الملكي أكثر الفرق حصدًا للقب الدوري الإسباني وسيعمل في الموسم الجديد على أن يحتفظ باللقب تحت قيادة المدرب الإيطالي أنشيلوتي.

ومن المتوقع أن يشهد الموسم الحالي، صراعًا كبيرًا بين العديد من الفرق على لقب الدوري، ويمتلك الملكي الحظوظ الأكبر بعد التعاقد مع كيليان مبابي، لكن وجود هانسي فليك في برشلونة يفتح الباب للكثير من الإثارة.

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في هذا التقرير نستعرض معكم جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025 وما هي القنوات الناقلة؟

ما هي القنوات الناقلة لمباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025؟

ينقل الدوري الإسباني في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على القناة الثالثة لها 'beIN SPORTS HD 3' ما لم يكن هناك تعارض.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

ما هي مواعيد الكلاسيكو في موسم 2024-2025؟

كلاسيكو الدور الأول يقام في الجولة 11 لموسم 2024-2025 من الدوري الإسباني، حيث يستضيف ريال مدريد غريمه برشلونة على ملعب "سانتياجو برنابيو"، يوم 27 أكتوبر 2024.

فيما يقام كلاسيكو الدور الثاني على ملعب "كامب نو" المقرر إعادة فتحه في ديسمبر المقبل، يوم 11 مايو 2025، لحساب الجولة 35 من الموسم.

جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025

يبدأ ريال مدريد مهمته في الموسم الجديد بمواجهة ريال مايوركا على ملعب إيبيروستار معقل الأخير.

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 1 ريال مايوركا - ريال مدريد الأحد 18 أغسطس 2024 إيبيروستار 2 ريال مدريد – بلد الوليد الأحد 25 أغسطس 2024 سانتياجو برنابيو 3 لاس بالماس – ريال مدريد الأربعاء 28 أغسطس 2024 جران كاناريا 4 ريال مدريد – ريال بيتيس الأحد 1 سبتمبر 2024 سانتياجو برنابيو 5 ريال سوسيداد – ريال مدريد الأحد 15 سبتمبر 2024 أنويتا 6 ريال مدريد - ريال أوفييدو/ إسبانيول الأحد 22 سبتمبر 2024 سانتياجو برنابيو 7 ريال مدريد – ديبورتيفو ألافيس الأربعاء 25 سبتمبر 2024 سانتياجو برنابيو 8 أتلتيكو مدريد – ريال مدريد الأحد 29 سبتمبر 2024 سيفيتاس ميتروبوليتانو 9 ريال مدريد – فياريال الأحد 6 أكتوبر 2024 سانتياجو برنابيو 10 سيلتا فيجو – ريال مدريد الأحد 20 أكتوبر 2024 بالايدوس 11 ريال مدريد – برشلونة الأحد 27 أكتوبر 2024 سانتياجو برنابيو 12 فالنسيا – ريال مدريد الأحد 3 نوفمبر 2024 ميستايا 13 ريال مدريد – أوساسونا الأحد 10 نوفمبر 2024 سانتياجو برنابيو 14 ليجانيس – ريال مدريد الأحد 24 نوفمبر 2024 ملعب بوتاركي البلدي 15 ريال مدريد – خيتافي الأحد 1 ديسمبر 2024 سانتياجو برنابيو 16 جيرونا – ريال مدريد الأحد 8 ديسمبر 2024 مونتيليفي 17 رايو فاييكانو – ريال مدريد الأحد 15 ديسمبر 2024 فاييكاس 18 ريال مدريد – إشبيلية الأحد 22 ديسمبر 2024 سانتياجو برنابيو 19 أتلتيك بيلباو – ريال مدريد الأحد 12 يناير 2025 سان ماميس 20 ريال مدريد – لاس بالماس الأحد 19 يناير 2025 سانتياجو برنابيو 21 ريال بلد الوليد – ريال مدريد الأحد 26 يناير 2025 خوسيه زوريلا 22 ريال أوفييدو/ إسبانيول - ريال مدريد الأحد 2 فبراير 2025 - 23 ريال مدريد – أتلتيكو مدريد الأحد 9 فبراير 2025 سانتياجو برنابيو 24 أوساسونا - ريال مدريد الأحد 16 فبراير 2025 آل سادار 25 ريال مدريد – جيرونا الأحد 23 فبراير 2025 سانتياجو برنابيو 26 ريال بيتيس – ريال مدريد الأحد 2 مارس 2025 بينتو فيامارين 27 ريال مدريد – رايو فاييكانو الأحد 9 مارس 2025 سانتياجو برنابيو 28 فياريال – ريال مدريد الأحد 16 مارس 2025 لا سيراميكا 29 ريال مدريد – ليجانيس الأحد 30 مارس 2025 سانتياجو برنابيو 30 ريال مدريد – فالنسيا الأحد 6 إبريل 2025 سانتياجو برنابيو 31 ديبورتيفو ألافيس – ريال مدريد الأحد 13 إبريل 2025 مينديزوروتزا 32 ريال مدريد – أتلتيك بيلباو الأحد 20 إبريل 2025 سانتياجو برنابيو 33 خيتافي – ريال مدريد الأربعاء 23 إبريل 2025 كوليسيوم ألفونسو بيريز 34 ريال مدريد – سيلتا فيجو الأحد 4 مايو 2025 سانتياجو برنابيو 35 برشلونة – ريال مدريد الأحد 11 مايو 2025 كامب نو 36 ريال مدريد – ريال مايوركا الأربعاء 14 مايو 2025 سانتياجو برنابيو 37 إشبيلية – ريال مدريد الأحد 18 مايو 2025 رامون سانشيز بيثخوان 38 ريال مدريد – ريال سوسييداد الأحد 25 مايو 2025 سانتياجو برنابيو

ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025