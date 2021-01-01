موعد مباراة جلطة سراي القادمة ضد جنتشلربيرليجي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة جلطة سراي القادمة في الجولة التاسعة والثلاثين من الدوري التركي أمام جنتشلربيرليجي بمشاركة مصطفى محمد، والقنوات الناقلة..

يحل جلطة سراي ضيفًا ثقيلًا على ملعب إريامان بأنقرة لمواجهة جنتشلربيرليجي، في مباراة ستجمع بينهما بالجولة التاسعة والثلاثين من الدوري التركي.

ويواصل جلطة سراي سعيه الحثيث خلف لقب الدوري التركي، والذي عززه بفوز هام على قونيا سبور الجولة الماضية بهدف نظيف.

صحيح أن النجم المصري مصطفى محمد قد خرج بين شوطي المباراة، لكن يتوقع أن يكون له دور كبير في المرحلة المقبلة الحاسمة في صراع اللقب.

يحتل جلطة سراي المركز الثالث برصيد 69 نقطة، وبفارق ست نقاط عن المتصدر بشكتاش، فيما ينافس جنتشلربيرليجي على الهبوط بوجوده في المركز قبل الأخير بـ35 نقطة.

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في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة جلطة سراي وجنتشلربيرليجي والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة جلطة سراي وجنتشلربيرليجي؟

موعد مباراة جلطة سراي وجنتشلربيرليجي هو الأحد الموافق 2 مايو 2021، بملعب إريامان.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة والنصف بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة جلطة سراي وجنتشلربيرليجي؟

تنقل قنوات بي إن سبورت التركية البطولة، ولكن النسخة الموجودة في الشرق الأوسط لا تنقل جميع المباريات بل بعضها.