موعد مباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة توتنهام ومانشستر سيتي المؤجلة من الجولة 34 من الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل استاد توتنهام، قمة من قمم الكرة الإنجليزية، ستجمع بين توتنهام، ومانشستر سيتي، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي 2023-2024.

ويدخل مانشستر سيتي، المباراة بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من الانتصارات في الدوري خلال الفترة الماضية، سيعمل على مواصلتها امام توتنهام للعودة إلى القمة، والحفاظ على لقبه.

على الجانب الآخر، يتسلح توتنهام، بعامل الأرض والجمهور، وسيحاول الخروج بنقاط المباراة كاملة، أمام كتيبة بيب جوارديولا، للحفاظ على آماله في حجز مقعدًا يؤهله إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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ويأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني من ترتيب الدوري برصيد 85 نقطة، وبفارق نقطة عن آرسنال المتصدر، مع مباراة أقل لسيتي، بينما يحل توتنهام في المركز الخامس وفي رصيد 63 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة توتنهام ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته عن المباراة.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي هو يوم الثلاثاء 14 مايو 2024، على استاد توتنهام.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، يمكنك مشاهدة المباراة على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب توتنهام - مانشستر سيتي الثلاثاء 14 مايو 2024،

22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 ستاد توتنهام

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي 2023-2024:

التشكيل| 4-3-3 حراسة المرمى إيديرسون خط الدفاع يوشكو جفارديول - مانويل أكانجي - روبن دياش - كايل ووكر خط الوسط رودري - كيفين دي بروينه - برناردو سيلفا خط الهجوم جاك جريليتش - إرلينج هالاند - فيل فودين

التشكيل المتوقع لتوتنهام أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024: