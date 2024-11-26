تعرف على موعد مباراة توتنهام وروما في الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب "توتنهام هوتسبرز" مباراة قوية ستجمع توتنهام مع روما الإيطالي ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي 2024-2025.

روما يدخل المباراة راغبًا في الانتصار وتحقيق فوزه الثاني بالبطولة وهو الذي يحتل المركز العشرين، بينما يطمح توتنهام لمواصلة انتصاراته وهو الذي يحتل المركز السابع.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة توتنهام وروما في الدوري الأوروبي 2024-2025 والقنوات الناقلة

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ما موعد مباراة توتنهام وروما في الدوري الأوروبي 2024-2025 ؟

موعد مباراة توتنهام وروما في الدوري الأوروبي 2024-2025 هو يوم الخميس 28 نوفمبر 2024، على ملعب توتنهام هوتسبرز.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وروما في الدوري الأوروبي 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الأوروبي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة توتنهام وروما عبر قناة beIN Sports 1.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المشاهدة عبر الإنترنت المعلق توتنهام - روما الخميس 28 نوفمبر 2024،

22:00 مصر ، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 توتنهام هوتسبرز TOD جواد بدة

تشكيل توتنهام المتوقع أمام روما في الدوري الأوروبي 2024-2025

التشكيل| 4-2-4 حراسة المرمى جوليلمو فيكاريو خط الدفاع ديستيني أودوجي - رادو دراجوسين - بن ديفيز - آرشي جراي خط الوسط لوكاس بيرجفال - رودريجو بينتانكور خط الهجوم برينان جونسون - ديان كولوسيفسكي - تيمو فيرنر - دومينيك سولانكي

تشكيل روما المتوقع أمام توتنهام في الدوري الأوروبي 2024-2025