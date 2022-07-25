موعد مباراة برشلونة ويوفنتوس الودية والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة أمام يوفنتوس الودية، والتي تقام ضمن تحضيرات النادي الكتالوني لمنافسات موسم 2022-23، وما هي القنوات الناقلة؟

يواصل نادي برشلونة الإسباني تحضيراته لمنافسات موسم 2022-23، وذلك في المعسكر الذي يقضيه حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

برشلونة سيخوض عددًا من المباريات في الولايات المتحدة، والتي بدأها من مواجهة إنتر ميامي الأمريكي والذي حقق عليه الفوز بنتيجة 6-0، وفي المباراة الثانية حقق الفوز على ريال مدريد بهدف دون رد.

ويحاول برشلونة استغلال فترة التحضير للموسم الجديد من أجل انسجام الصفقات الجديدة مع الفريق بأفضل صورة ممكنة قبل انطلاق منافسات موسم 2022-23.

ما هي تفاصيل معسكر ومباريات برشلونة التحضيرية للموسم الجديد 2022-23؟

الآن نتعرف على موعد مباراة برشلونة ويوفنتوس وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة برشلونة ويوفنتوس؟

موعد مباراة برشلونة ويوفنتوس هو يوم الأربعاء الموافق 27 يوليو 2022، على ملعب "كوتون بول" في مدينة دالاس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية والنصف صباحًا بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ويوفنتوس؟ وما تردد القناة الرابعة الرياضية العراقية؟

أعلنت قناة الرابعة الرياضية العراقية نقل اللقاء عبر شاشتها المفتوحة لجميع المشاهدين في العالم العربي

ويمكن متابعة القناة الرابعة الرياضية العراقية عبر القمر الصناعي "نايل سات" تردد (11334)، الاستقطاب (أفقي)، معامل تصحيح الخطأ (5/6)، معدل الترميز (27500).

القناة القمر التردد الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز الرابعة الرياضية العراقية نايلسات 11334 أفقي 5/6 27500

كما أنّ قناة نادي برشلونة الرسمية ستقوم بإذاعة المباراة على الهواء مباشرة، وهو ما يعني إمكانية مشاهدة المباراة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب برشلونة - يوفنتوس الأربعاء 27 يوليو 2022،

02:30 مصر، 03:30 السعودية Barca TV

الرابعة العراقية كوتون بول

التشكيل المتوقع لبرشلونة

التشكيل | 4-3-3

تير شتيجن

جوردي ألبا - رونالد أراوخو - إريك جارسيا - سيرجينيو ديست

جافي - سيرجيو بوسكيتس - بيدري

عثمان ديمبيلي - روبرت ليفاندوفسكي - أنسو فاتي

G⚽️AL OF THE DAY

Van Bronckhorst 😜

Happy Monday, Culers! Let's go! 🙌 pic.twitter.com/4KCM92rdvO — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 25, 2022

التشكيل المتوقع ليوفنتوس

التشكيل | 4-3-1-2

فويتشيك شتشيسني

خوان كوادرادو - دانييلي روجاني - جليسون بريمر - أليكس ساندرو

بول بوجبا - مانويل لوكاتيلي - نيكولو فاجيولي

أنخيل دي ماريا

مويس كين - ماركو دا جراكا