ما هي تفاصيل معسكر ومباريات برشلونة التحضيرية للموسم الجديد 2022-23؟

يستعد نادي برشلونة لموسم جديد يأمل من خلاله إلى تحقيق البطولات والعودة للإنجازات من جديد، رغم تأثير رحيل ليونيل ميسي الذي لا يزال متواجد.

لم يحقق برشلونة أي بطولة في الموسم الماضي، لكنه تقدم مركز في الدوري الإسباني عن الموسم الأسبق وحصل على المركز الثاني، فيما ودع دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات لأول مرة منذ سنوات، لينافس في الدوري الأوروبي الذي خرج منه على يد فرانكفورت.

سيبدأ الدوري الإسباني 2022-23 في 12 أغسطس 2022، وخلال هذه الفترة سيكون على برشلونة الاستعداد جيدًا للموسم الجديد، سواءً بالصفقات أو المباريات الودية.

متى يبدأ الموسم الجديد من الدوري الإسباني 2022-2023؟

متى تبدأ تحضيرات برشلونة للموسم الجديد؟

يبدأ نادي برشلونة تحضيراته للموسم الجديد يوم الأربعاء 25 مايو 2022، حيث توجه مباشرةً إلى العاصمة الأسترالية سيدني لخوض أولى مبارياته الودية.

ومن المقرر أن يواجه البلاوجرانا 3 فرق خلال الفترة التحضيرية التي تبدأ من أستراليا وتمر بالولايات المتحدة قبل عودة الفريق لإقليم كتالونيا.

جدول مباريات برشلونة التحضيرية للموسم الجديد

تحددت ثلاث مباريات ودية حتى الآن لبرشلونة، الأولى ضد نجوم الدوري الأسترالي، والثانية والثالثة في الولايات المتحدة ضد إنتر ميامي ونيويورك ريد بولز على الترتيب.