موعد مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الودية والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة أمام مانشستر سيتي الودية، وما هي القنوات الناقلة؟

يستضيف ملعب كامب نو مباراة ودية قوية تجمع بين برشلونة ومانشستر سيتي، وهو لقاء خيري لدعم مرضى الضمور العضلي.

ستكون هذه المواجهة الأولى بين بيب جوارديولا ولاعبه السابق في الفريق الكتالوني تشافي هيرنانديز، والذي عاد لبرشلونة الموسم الماضي كمدرب قادمًا من السد القطري.

فاز مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي، أما نادي برشلونة فقد خرج بموسم صفري الموسم الماضي لأول مرة منذ أعوام.

الآن نتعرف على موعد مباراة برشلونة ومانشستر سيتي وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة برشلونة ومانشستر سيتي؟

موعد مباراة برشلونة ومانشستر سيتي هو يوم الأربعاء الموافق 24 أغسطس 2022، على ملعب كامب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر سيتي؟

ستذاع المباراة على قناة نادي برشلونة الرسمية، والتي نقلت جميع مباريات الفريق الكتالوني الودية في الصيف.