موعد مباراة برشلونة وليجانيس في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن مباراة برشلونة وليجانيس في الجولة السابعة عشرة في الدوري الإسباني 2024-2025، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب مونتجويك، مباراة هامة وقوية تجمع بين برشلونة أمام ليجانيس، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني 2024-2025.

ويدخل برشلونة، المواجهة بشعار لا بديل عن الفوز، بعد التعثر في المواجهة الأخيرة أمام ريال بيتيس، إذ يسعى للعودة إلى طريق الانتصارات للحفاظ على صدارته، في ظل النتائج الجيدة التي يحققها منافسه ريال مدريد.

ويحتل برشلونة، صدارة ترتيب الليجا برصيد 38 نقطة، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، الذي يتبقى له مباراة مؤجلة أمام فالنسيا.

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وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة برشلونة وليجانيس في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة برشلونة وليجانيس في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

موعد مباراة برشلونة وليجانيس في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 هو يوم الأحد 15 ديسمبر 2024، على ملعب مونتجويك.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية..

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليجانيس في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس عبر قناة beIN Sports HD 1.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الملعب برشلونة - ليجانيس الأحد 15 ديسمبر 2024،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD عصام الشوالي مونتجويك

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ليجانيس في الدوري الإسباني 2024-2025