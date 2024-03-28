تعرف على موعد مباراة برشلونة ولاس بالماس في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

مباراة هامة في الدوري الإسباني ستجمع كلًا من برشلونة ولاس بالماس في توقيت هام للغاية من عمر الموسم في الدوري الإسباني 2023-2024.

المباراة تجري بينما يملك برشلونة 64 نقطة في المركز الثاني، ويمتلك لاس بالماس 37 نقطة في المركز 11 من المسابقة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة برشلونة ولاس بالماس والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته عن المباراة القوية..

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جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة برشلونة ولاس بالماس في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة برشلونة ولاس بالماس هو يوم السبت 30 مارس 2024، على ملعب مونتجويك.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ولاس بالماس في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، يمكنك مشاهدة المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 1 لنقل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق شاهد.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب أتلتيكو مدريد - برشلونة السبت 30 مارس 2024،

23:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD مونتجويك

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التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام لاس بالماس في الدوري الإسباني 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب تشافي هيرنانديز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3