تعرف على موعد مباراة برشلونة وغرناطة في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل غرناطة ضيفًا على برشلونة ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني 2023-2024، على ملعب "مونتجويك".

مباراة هامة بالنسبة لرجال المدرب تشافي هيرنانديز، لأنها ستأتي بعد مباراة ريال مدريد وجيرونا التي ستكون أي نتيجة تحدث بها مفيدة للنادي الكتالوني ولذلك لا يريد البلوجرانا خسارة أي نقاط في مباراة يفترض أن تكون بالمتناول.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة برشلونة وغرناطة في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

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جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة برشلونة وغرناطة في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة برشلونة وغرناطة في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم الأحد 11 فبراير 2024 على ملعب مونتجويك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وغرناطة في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ستجد مباراة برشلونة وغرناطة على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب برشلونة - غرناطة الأحد 11 فبراير 2024

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 مونتجويك

التشكيل المتوقع لبرشلونة

من المتوقع أن يدخل المدرب تشافي هيرنانديز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3