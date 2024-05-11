تعرف على موعد مباراة برشلونة وريال سوسييداد في الجولة الـ 35 من الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف برشلونة، نظيره ريال سوسييداد، في مباراة هامة وقوية على ملعب مونتجويك، ضمن ضمن مباريات الجولة الـ 36 من الدوري الإسباني 2023-2024.

برشلونة، يدخل المباراة بهدف مصالحة جماهيره، بعد الخسارة في المباراة الأخيرة أمام جيرونا، وسيعمل على الخروج بنقاط المباراة كاملة، واستغلال تعثر جيرونا، للعودة إلى المركز الثاني مرة أخرى.

بينما سيحاول سوسييداد، الخروج بنتيجة إيجابية أمام العملاق الكتالوني، لتأمين مقعده المؤهل إلى بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة برشلونة وريال سوسييداد في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته عن المباراة القوية..

جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة برشلونة وريال سوسييداد في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة برشلونة وريال سوسييداد في الدوري الإسباني هو يوم الإثنين 13 مايو 2024، على ملعب مونتجويك.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال سوسييداد في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، يمكنك مشاهدة المباراة على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب برشلونة - ريال سوسييداد الإثنين 13 مايو 2024،

22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD مونتجويك

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ريال سوسييداد في الدوري الإسباني 2023-2024