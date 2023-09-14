موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يستقبل برشلونة، نظيره ريال بيتيس، في مباراة هامة وقوية تجمع الفريقين لحساب مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، على ملعب مونتجويك.

برشلونة يطمح لمواصلة الانتصارات وتضييق الخناق على ريال مدريد المتصدر بالعلامة الكاملة، ويدخل المباراة وعينه على النقاط كاملة، لتحقيق الفوز الرابع على التوالي، بعد التعادل في المباراة الأولى أمام خيتافي.

أما ريال بيتيس، الذي يقدم نتائج متذبذبة هذا الموسم، يسعى للخروج بنتيجة إيجابية أمام العملاق الكتالوني، تساعده في مشواره بالمسابقة.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم السبت 16 سبتمبر 2023 على ملعب مونتجويك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، ستجد مباراة أوساسونا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 على شاشتها.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب برشلونة - ريال بيتيس السبت 16 سبتمبر 2023

22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1

TOD مونتجويك

التشكيل المتوقع لبرشلونة

التشكيل: 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جواو كانسيلو - إريك جارسيا - جول كوندي - سيرجي روبرتو

أوريول روميو - إلكاي جوندوجان - فرينكي دي يونج

جافي - جواو فيليكس - روبرت ليفاندوفسكي