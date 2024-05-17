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Fermin Lopez Barcelona AlmeriaGetty
أحمد مجدي

موعد مباراة برشلونة ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة برشلونة ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل رايو فاييكانو ضيفًا على برشلونة ضمن مباريات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإسباني 2023-2024، على ملعب "مونتجويك".

برشلونة، يدخل المباراة طامحًا للفوز من أجل ضمان المركز الثاني في الدوري الإسباني بعد أن ضاعت كل الألقاب الممكنة على النادي الكتالوني.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة برشلونة ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة برشلونة ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة برشلونة ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم الأحد 19 مايو 2024 على ملعب مونتجويك.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ستجد مباراة برشلونة ورايو فاييكانو على شاشتها.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
برشلونة - رايو فاييكانوالأحد 19 مايو 2024
20:00 السعودية ومصر		beIN SPORTS HD 8مونتجويكعامر الخوذيري

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام رايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب تشافي هيرنانديز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمىمارك أندريه تير شتيجن
خط الدفاعجواو كانسيلو - إنييجو مارتينيز - باو كوبارسي - جول كوندي
خط الوسطإلكاي جوندوجان - فيرمين لوبيز - أندرساس كريستنسن
خط الهجومرافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال
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