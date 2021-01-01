موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة أمام فالنسيا في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني بملعب ميستايا، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يحل برشلونة ضيفًا ثقيلًا على ملعب ميستايا يوم الأحد لمواجهة فالنسيا، في المباراة التي تقام بينهما بالجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني.

النادي الكتالوني يدخل المباراة وعينه على النقاط الثلاث لتعويض الجماهير عن خيبة الأمل الكبيرة جراء الهزيمة يوم الخميس من غرناطة وفقدان فرصة الانفراد بصدارة الدوري الإسباني.

أتلتيكو مدريد تمكن من الفوز في هذه الجولة، وأصبح الانتصار ضروريًا بالنسبة لبرشلونة أمام فالنسيا من أجل الحفاظ على فارق النقطتين مع الروخي بلانكوس قبل قمتهما المرتقبة الأسبوع المقبل.

فالنسيا، الذي دائمًا ما كان عقدة لكبار الليجا، يجابه موسم من الأسوأ في تاريخه، إذ يحتل المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة، ولم يفز طوال شهر أبريل المنقضي، الأمر الكفيل بالتعبير عن الحالة التعيسة للغاية التي يعيشها الخفافيش.

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في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة برشلونة وفالنسيا وما هي القنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة برشلونة وفالنسيا؟

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا هو الأحد الموافق 2 مايو 2021، الموافق 20 رمضان 1442 هجريًا، بملعب ميستايا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا؟

تنقل مباريات الدوري الإسباني حصريًا على قنوات بي إن سبورتس، وستذاع مباراة برشلونة وغرناطة على beIN SPORTS HD 1.

يمكنك أيضًا متابعة البث المباشر لمباراة برشلونة وفالنسيا عن طريق موقع جول، والذي سيبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب فالنسيا - برشلونة الأحد 2 مايو 2021،

20 رمضان 1442،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 ميستايا

التشكيل المتوقع لفالنسيا

من المتوقع أن يعتمد المدرب خافي جراسيا على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-4-2

خاومي دومينيك

خوسيه لويس جايا - جابرييل باوليستا - هوجو جيامون - داني فاس

جونزالو جيديش - كارلوس سولير - أورو راسيتش - يونس موسى

كيفن جاميرو - ماكسي جوميز

التشكيل المتوقع لبرشلونة

من المتوقع أن يعتمد المدرب رونالد كومان على التشكيل الآتي: