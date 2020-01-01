موعد مباراة برشلونة القادمة ضد أتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة القادمة ضد أتلتيكو مدريد في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني 2020-21، وما هي القناة الناقلة للمباراة المعادلة للكلاسيكو؟

يستضيف ملعب واندا ميتروبوليتانو مباراة قوية بين نادي برشلونة ونادي أتلتيكو مدريد ضمن أحداث الجولة العاشرة من الدوري الإسباني 2020-21 ، وذلك يوم السبت 21 نوفمبر 2020.

لا يقدم الفريق الكتالوني موسم جيد على الإطلاق حتى الآن في الليجا، على الرغم من فوزه الكبير على ريال بيتيس في الجولة الأخير 5-2، فحتى الآن جمع الفريق 11 نقطة من 7 مباريات، تعادل في اثنتين وفاز في 3، ويحتل البلاوجرانا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني وله مباراتين مؤجلتين.

لم يخسر نادي أتلتيكو مدريد أي مباراة في الدوري الإسباني حتى الآن، وكانت آخر مبارياته في الليجا ضد نادي قادش الصاعد حديثًا وفاز عليه بنتيجة كبيرة، ويحتل الفريق المركز الثاني في الترتيب برصيد 17 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال سوسييداد صاحب المركز الأول.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد؟

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني هو يوم السبت 21 نوفمبر 2020 ميلاديًا، الموافق 6 ربيع الآخر 1442 هجريًا.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق إذاعة الدوري الإسباني في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستذاع مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد على شاشتها.

أما إذا لم تكن مشترك في الباقة الرياضية للمجموعة القطرية، فيمكنك متابعة مباراة برشلونة عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول، والتي ستبدأ قبل انطلاق اللقاء بحوالي نصف ساعة.