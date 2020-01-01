آلام الكاحل أم قرار فني؟ تضارب حول سبب غياب ميسي عن مواجهة بيتيس

هل تزيد إصابة ميسي من متاعب برشلونة؟

لا شك أن ليونيل ميسي هو أحد أهم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، ولم لا؟ فهو قائد الجيل الذهبي لبرشلونة الذي أكل الأخضر واليابس مع بداية العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين، والذي وضع الكتلان بقوة على خارطة كبار الكرة الأوروبية.

لكن، لكل بداية نهاية، ولكل غروبٍ شروق، ويبدو أننا نعيش هذه الأيام فترة غروب شمس الأرجنتيني وغريمه التقليدي كريستيانو رونالدو، والذي ترك الصراع المباشر مع البرغوث منذ موسمين وانتقل ليوفنتوس من ريال مدريد.

تعرض برشلونة لهزات عنيفة في السنوات الأخيرة، كانت أبرزها زلزال الخسارة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا بالثمانية، والتي أودت بإدارة بارتوميو بعد فترة من الشد والجذب، وقبله رحل المدرب سيتيين واستلم قيادة الفريق رونالد كومان.

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خرج علينا كومان بقرار غريب من نوعه اليوم قبل مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس، وهو اشراك ليونيل ميسي من على مقاعد البدلاء، وهو ما أحدثث حالة من اللغط وأثار الجدل، وأصبح السؤال الأول لدى محبي كرة القدم، لماذا لم يشارك ميسي في المباراة؟

ما هو سبب غياب ميسي عن مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس؟

كشفت مصادر صحفية إسبانية أن ليونيل ميسي شعر ببعض الانزعاجات على مستوى الكاحل مما أبعده عن مباراة برشلونة وريال بيتيس.

بدأت المباراة يوم السبت 7 نوفمبر في السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وبشكل مفاجئ، ظهر ميسي على مقاعد البدلاء.

ومع التساؤلات التي أثارها جلوس البرغوث بديلًا في مواجهة الفريق الأندلسي جاءت الأجوبة بشكل فوري والتي لم تكن مطمئنة لجماهير البلاوجرانا.

السبب أنه حسب راديو كتالونيا فإن ميسي يشعر ببعض الانزعاجات على مستوى الكاحل، تلك التي منعته من المشاركة أساسيًا في اللقاء.

ولعب ميسي كل مواجهات برشلونة هذا الموسم في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا ولكنه بدا محتاجًا للراحة حتى يكمل الموسم بنفس المستوى.

ميسي يتعرض لانتقادات عديدة بسبب تراجع مردوده وأرقامه هذا الموسم، ما جعله يواجه اتهامات أنه يلعب بلا شغف من أجل إكمال عقده فقط.

ومن جانبه علق مساعد المدير الفني لبرشلونة رونالد كومان على هذه الأخبار نافيًا إياها مؤكدًا أن النجم الأرجنتيني ليس مصابًا وأنه سيشارك إذا استدعت المباراة.

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يذكر أن عقد ليونيل ميسي مع برشلونة ينتهي بنهاية الموسم الحالي ومن المرجح أن يرحل عن الفريق الكتالوني إلا لو كان للانتخابات الجديدة دورًا في إبقائه.

كم عمر ميسي؟ وهل يحتاج للمداورة؟

ولد ميسي في 24 يونيو 1987 في مدينة روزاريو الأرجنتينية، أي أنه يبلغ من العمر 33 عامًا و4 أشهر.

لا يخفى على أحد أن قمة منحنى لاعب كرة القدم تكون في العشرينيات من عمره، ويصل لذروته فيما بعد الخامسة والعشرون، ومع دخوله في الثلاثينيات يبدأ منحنى أدائه في الهبوط سريعًا، خاصةً إذا كان أحد لاعبي الوسط أو لاعب مركزي للفريق.

هذا ما ييمر به تمامًا ليونيل ميسي، ففي خلال الموسم الماضي وبداية الموسم الحالي لوحظ بعض الثقل في أدائه، وغاب عن برشلونة في بعض المواقف الحساسة التي احتاج الفريق له فيها، وبالتأكيد أحد أسباب ظهوره الشاحب في العديد من المناسبات هو التقدم في العمر وتراجع مستوى الفريق بشكلٍ عام، وهو ما جعله غير قادر على مساعدة الفريق بالشكل الأمثل.

من هذا يمككنا القول أن ميسي في عمر يحتاج فيه للراحة بالتأكيد، لكن هل تمر هذه الفترة مرور الكرام أم تُحدث زلزال في برشلونة؟