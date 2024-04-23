تعرف على موعد مباراة برايتون ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

مباراة هامة في الدوري الإنجليزي ستجمع كلًا من برايتون ومانشستر سيتي في توقيت هام للغاية من عمر الموسم في الدوري الإنجليزي 2023-2024.

المباراة تجري بينما يملك مانشستر سيتي 73 نقطة في المركز الثالث خلف كل من ليفربول وآرسنال اللذين يملكان 74 نقطة، لذا يريد المدرب بيب جوارديولا الفوز بها للعودة إلى الصدارة مرة أخرى.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة برايتون ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته عن المباراة القوية..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة برايتون ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة برايتون ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي هو يوم الخميس 25 أبريل 2024، على ملعب فالمر.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برايتون ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، يمكنك مشاهدة المباراة على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق برايتون - مانشستر سيتي الخميس 25 أبريل 2024،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 فالمر أحمد البلوشي

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام برايتون في الدوري الإنجليزي 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب بيب جوارديولا المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3