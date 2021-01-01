موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2020-21، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

سيكون عشاق الكرة الأوروبية على موعد مع مباراة قوية في بطولة دوري أبطال أوروبا بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في أليانز أرينا، وذلك في ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة.

تأهل الأحمر البافاري إلى دور الـ8 من دوري الأبطال بعد أن تخطى نادي لاتسيو الإيطالي في دور الـ16، حيث فاز في الذهاب بنتيجة 4-1 وعاد وانتصر في الإياب بهدفين لهدف.

أما نادي باريس سان جيرمان، فقد واجه برشلونة في دورالـ16 وفاز عليه في مباراة الذهاب بأربعة أهدافٍ لهدف، وتعادل في الإياب بهدفٍ لمثله.

كانت آخر مباراة جمعت الفريقين هي نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم السابق، وانتهت بفوز بايرن ميونخ على باريس سان جيرمان بهدفٍ دون رد، وفاز بالبطولة للمرة السادسة في تاريخه.

وفي هذا التقرير نستعرض موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في ذهاب ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا 2021 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2020-21 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان؟

موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان هو يوم الأربعاء 7 أبريل 2021، الموافق 25 شعبان 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان؟

تُنقل فعاليات بطولة دوري الأبطال عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، ويمكنك مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان على bein sports Premium 1.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب بايرن ميونخ - باريس سان جيرمان الأربعاء 7 أبريل 2021،

25 شعبان 1442،

21:00 مصر، 22:00 السعودية bein sports Premium 1 أليانز أرينا

التشكيل المتوقع لبايرن ميونخ

يغيب عن بايرن ميونخ في مباراة باريس سان جيرمان دوجلاس كوستا وتوليسو وليفاندوفسكي للإصابة، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب هانز فليك بالتشكيل الآتي..

التشكيل | 4-2-3-1

مانويل نوير

ألفونسو دافيس - نيكلاس زوله - جيروم بواتينج - بنيامين بافارد

دافيد ألابا - ليون جوريتسكا

سيرج جنابري - توماس مولر - ليروي ساني

كينجسلي كومان

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

يفتقد باريس سان جيرمان لخدمات فلورينزي وفيراتي ودانيلو للإصابة، وسيغيب باريديس للإيقاف، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب ماوريسيو بوتشيتينو بالتشكيل الآتي..

التشكيل | 4-2-3-1

كيلور نافاس

لايفن كورزاوا - بريسنيل كيمبيمبي - ماركينيوس - ماكسين كابو

إدريسا جاي - أندير هيريرا

نيمار - يوليان دراكسلر - أنخيل دي ماريا

كيليان مبابي