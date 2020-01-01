موعد مباراة بايرن ميونخ وليون في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة بايرن ميونخ ضد ليون في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا المقام بالعاصمة البرتغالية لشبونة، وما هي القنوات الناقلة؟

سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع إثارة ومتعة وندية مضمونين في أغلى بطولات العالم، دوري أبطال أوروبا، عندما يلتقي بايرن ميونخ أمام ليون في نصف نهائي البطولة على ملعب خوسيه ألفالادي بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

لا يوجد كثير من الكلام يصف العملاق الألماني بعد الأداء الأسطوري الذي ظهر به أمام برشلونة في ربع النهائي والانتصار الساحق التاريخي بثمانية أهداف، الأمر الذي يؤكد أن مهمة النادي الفرنسي ستكون صعبة للغاية.

ليون حقق إعجازًا بمعنى الكلمة بعدما أخرج يوفنتوس من دور الـ16 رغم وجود كريستيانو رونالدو في البيانكونيري، ثم أقدم على إخراج مانشستر سيتي في أحد أكبر مفاجآت ربع النهائي ربما عبر التاريخ، قياسًا بحالة كتيبة جوارديولا المميزة في الآونة الأخيرة.

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بايرن في سعيه نحو تحقيق الثلاثية واستمرار الانتصارات، فهو الفريق الأوروبي الوحيد الذي فاز في كل مبارياته بدوري الأبطال هذا الموسم مع تسجيله لـ39 هدفًا في 9 مباريات فقط، بينما لم لا لا تواصل فدائية ليون ومفاجأته إلى أن يحقق ذات الأذنين؟ أحلام تراود رودي جارسيا وله الحق بعد ما فعله طوال البطولة..

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة بايرن ميونخ ضد ليون والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة بايرن ميونخ ضد ليون؟

تقام مباراة بايرن ميونخ ضد ليون مساء الأربعاء الموافق 19 أغسطس 2020، الموافق 29 ذو الحجة 1441 هجريًا، على ملعب خوسيه ألفالادي بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد ليون؟

ستُذاع مباراة ليون ضد بايرن ميونخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على قنوات بي إن سبورت كالمعتاد.

وسيكون لدى متابعي النسخة العربية من موقع جول إمكانية متابعة البث المباشر للمباراة، والذي سيبدأ قبل نصف ساعة كاملة من انطلاقتها.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة بايرن ميونخ - ليون خوسيه ألفالادي الأربعاء 19 أغسطس 2020،

29 ذو الحجة 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

ما هو التشكيل المتوقع لبايرن ميونخ؟

استعاد بايرن ميونخ لاعبه المصاب بنجامين بافارد، لذلك ستكون قائمة الفريق مكتملة أمام ليون.

سيبدأ نوير في حراسة المرمى، كيميش وبواتينج وألابا ودافيس في الدفاع، تياجو وجوريتسكا وكومان ومولر وبريشيتش في الوسط، وسيقود الهجوم هداف دوري الأبطال هذا الموسم روبرت ليفاندوفسكي.

التشكيل | 4-2-3-1

مانويل نوير

ألفونسو ديفيس - دافيد ألابا - جيروم بواتينج - جوشوا كيميش

ليون جوريتسكا - تياجو ألكانتارا

سيرج جنابري - توماس مولر - إيفان بريشيتش

روبرت ليفاندوفسكي

ما هو التشكيل المتوقع لليون؟

سيكون ليون كامل العدد في مباراة بايرن ميونخ ولن يغيب أي لاعب للإصابة أو الإيقاف.

سيبدأ لوبيش في حراسة المرمى، ديناير ومارسيلو ومارسال في الدفاع، دوبويس وكاكيريه وجيمارايش وعوار وكورنيه في الوسط، وسيتواجد في الهجوم ديباي وديمبيلي.