بايرن ميونخ وليون: مباشر لحظة بلحظة

بايرن ميونخ 3 × 0 ليون

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

88' عرضية مميزة من كيميتش يرسلها من خطأ من الجانب الايمن و رأسية مميزة من القناص ليفاندوفسكي يحولها داخل الشباك

88'جووووووووووووووووووووووووووووووول ثالث لبايرن ميونخ عن طريق ليفاندوفسكي

88' خطأ من الجانب الايمن لصالح بايرن

87' الابا ينفذ الخطأ ويرسل تسديدة قوية و لكن ترتطم بالحائط

86' خطأ من دينيس بعد تدخل قوي علي كيميتش و يحصل علي بطاقة صفراء

84' تسديدة خطيرة من عوار من حدود منطقة الجزاء و لكن يتصدى لها نوير بنجاح

82' تبديلين لصالح بايرن الاول بخروج الكانتارا ونزول بافارد و خروج جوريتسيكا ونزول توليسو

81' الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل

