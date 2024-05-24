تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان وليون في نهائي كأس فرنسا 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب بيار موروا، قمة من قمم الكرة الفرنسية، والتي ستجمع بين باريس سان جيرمان، وليون في نهائي كأس فرنسا 2023-2024.

الفريق الباريسي، تحت قيادة لويس إنريكي، سيدخل المباراة بهدف مواصلة السيطرة على البطولات المحلية، وتحقيق ثلاثية محلية جديدة، بعد الفوز ببطولة الدوري الفرنسي، والسوبر.

بينما سيطمح ليون، لتحقيق المفاجأة وخطف اللقب من باريس سان جيرمان، واعتلاء منصات التتويج في كأس فرنسا، للمرة الأولى منذ عام 2012.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد نهائي كأس فرنسا 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

ما موعد مباراة باريس سان جيرمان وليون في نهائي كأس فرنسا 2023-2024؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان وليون في نهائي كأس فرنسا 2023-2024 هو يوم الأحد 26 مايو 2024 على ملعب بيار موروا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وليون في نهائي كأس فرنسا 2023-2024؟

تذاع مباريات كأس فرنسا عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ستجد مباراة باريس سان جيرمان وليون على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق باريس سان جيرمان - ليون الأحد 26 مايو 2024،

22:00 السعودية ومصر beIN SPORTS HD 1 بيار موروا عامر الخوذيري

ما سجل الفائزين بكأس فرنسا عبر التاريخ؟ وكم مرة حقق باريس سان جيرمان اللقب؟

يتربع باريس سان جيرمان، على عرش صدارة الفرق الفائزة بكأس ملك إسبانيا برصيد 14 لقب، ويأتي خلفه مارسيليا وفي جعبته 10 ألقاب.

الفريق عدد الألقاب سنوات الفوز باللقب باريس سان جيرمان 14 1982, 1983, 1993, 1995, 1998, 2004, 2006, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 مارسيليا 10 1924, 1926, 1927, 1935, 1938, 1943, 1969, 1972, 1976, 1989 سانت إيتيان 6 1962, 1968, 1970, 1974, 1975, 1977 ليل 6 1946, 1947, 1948, 1953, 1955, 2011 ليون 5 1964, 1967, 1973, 2008, 2012 موناكو 5 1960, 1963, 1980, 1985, 1991

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان أمام ليون في نهائي كأس فرنسا 2023-2024: