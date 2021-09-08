موعد مباراة باريس سان جيرمان وكليرمون والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد كليرمون في الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي 2021-2022، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف ملعب حديقة الأمراء مباراة باريس سان جيرمان ضد كليرمون فووت في الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي 2021-22.

فاز باريس سان جيرمان في أول 4 مباريات في الدوري على تروا وستراسبورج وبريست وريمس، ليتصدر الترتيب بالعلامة الكاملة 12 نقطة.

أأما نادي كليرمون فووت، فقد فاز في المباراة الأولى والثانية على بوردو وتروا، ثم تعادل في الثالثة والرابعة مع ليون وميتز، ليقع في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 8 نقاط.

جدول مباريات باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2021-22 والقنوات الناقلة

والآن نستعرض معًا موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد كليرمون فوت، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة باريس سان جيرمان وكليرمون؟

تقام مباراة باريس سان جيرمان ضد كليرمون يوم السبت 11 سبتمبر 2021 في ملعب حديقة الأمراء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وكليرمون؟

تذاع مباريات الدوري الفرنسي حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة باريس سان جيرمان ضد كليرمون فوت على beIN SPORTS HD 2.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة أيضًا عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب باريس سان جيرمان - كليرمون السبت 11 سبتمبر 2021،

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD 2 حديقة الأمراء

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

عدد من الغيابات في صفوف باريس سان جيرمان قبل مباراة كليرمون للإصابة، حيث يغيب بيرنات وداجبا وإيكاردي وكيمبيمبي وكورزاوا وراموس وفيراتي، أما مبابي فمن المحتمل لحاقة بالمباراة وتعافيه من الإصابة قبلها.

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👕 4 مباريات.

⏱ 360 دقيقة.

⚽️ 1 هدف.

👟 2 تمريرة حاسمة. pic.twitter.com/XNMKUw5ixH — الدوري الفرنسي (@Ligue1_Arab) September 7, 2021

سيغيب أيضًا ثلاثي منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس، وذلك لخوضهم مباراة يوم الجمعة مع منتخب بلادهم في تصفيات كأس العالم 2022، وسيغيب أيضًا ثنائي منتخب البرازيل نيمار وماركينيوس لنفس السبب.

التشكيل | 4-3-3

كيلور نافاس

عبده ديالو - دانيلو بيريرا - تيلو كيرير - أشرف حكيمي

جيورجينيو فاينالدوم - أندير هيريرا - إدريسا جاي

يوليان دراكسلر - كيليان مبابي - رافينيا

التشكيل المتوقع لكليرمون

من المتوقع أن يعتمد المدرب باسكال جاستيان على التشكيل التالي..

Aujourd'hui, nous célébrons la journée mondiale du 𝗙𝗮𝗶𝗿-𝗣𝗹𝗮𝘆 🤝 pic.twitter.com/NG4orR7gxm — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) September 7, 2021

التشكيل | 4-2-3-1

أرتور ديسماس

فيتال نسيمبا - فلوران أوجير - سيدريك هونتوندجي - أكيم زيدادكا

جوناثان أبريو - جوهان جاستيان

إلباسان راشاني - جيسون بيرتومير - جوديل دوسو

محمد بايو