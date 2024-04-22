تعرف على موعد مباراة إيفرتون وليفربول في المباراة المؤجلة من الجولة 29 من الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

مباراة هامة في الدوري الإنجليزي ستجمع كلًا من إيفرتون وليفربول في البريمييرليج في موسمه المثير الرائع في الوقت الراهن.

وسيحل ليفربول، ضيفًا ثقيلًا على حساب إيفرتون، في ديربي الميرساسيد، على ملعب جوديسون بارك، بالمباراة المؤجلة من الجولة 29 بالدوري الإنجليزي.

ويسعى ليفربول، لمواصلة انتصاراته، ليحافظ على آماله في تحقيق لقب الدوري، ويستمر في سباق الحصول على اللقب مع آرسنال ومانشستر سيتي.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة...

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024، هو يوم الأربعاء 24 أبريل 2024، على ملعب جوديسون بارك.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، يمكنك مشاهدة المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 1 لنقل مباراة إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب إيفرتون - ليفربول الأربعاء 24 أبريل 2023

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 جوديسون

التشكيل المتوقع لليفربول أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:-