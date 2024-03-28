تعرف على موعد مباراة إنتر ميامي ونيويورك سيتي في الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة..

يستعد ليونيل ميسي وفريقه إنتر ميامي لمباراة رسمية جديدة حينما يستضيف نيويورك سيتي في مباراة مؤجلة من مباريات الجولة الأولى من مباريات الدوري الأمريكي في 2024.

إنتر ميامي فشل في الوصول إلى المرحلة النهائية من الدوري الأمريكي الموسم الماضي، لكنّه نجح في حصد أول لقب له على الإطلاق بالتتويج بكأس الدوريات الأمريكية.

ويتطلع إنتر ميامي وصيف الترتيب حاليًا لتقديم موسم أفضل خاصة بعد دعم الفريق بعدد من الصفقات أبرزها لويس سواريز، ليلم شمل جيل البلوجرانا التاريخي.

في السطور التالية يستعرض لكم موقع "جول" كل ما تريدون معرفته عن مباراة إنتر ميامي ونيويورك سيتي في الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة إنتر ميامي ونيويورك سيتي في الدوري الأمريكي 2024؟

موعد مباراة إنتر ميامي ونيويورك سيتي في الدوري الأمريكي 2024 هو يوم الأحد 31 مارس 2024 على ملعب تشايس معقل إنتر ميامي في فلوريدا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية والنصف صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية، الواحدة والنصف صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي ونيويورك سيتي في الدوري الأمريكي 2024؟

لا يتم نقل مباريات الدوري الأمريكي 2024 عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط، حيث لم تعلن أي شبكة عربية حتى الآن عن حصولها على حقوق بث إذاعة المباريات.

ولكن يمكن متابعة مباريات فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب إنتر ميامي - نيويورك سيتي الأحد 31 مارس 2024

02:30 السعودية، 01:30 مصر Apple TV+ تشايس

تشكيل إنتر ميامي المتوقع ضد نيويورك سيتي في الدوري الأمريكي 2024

من المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو المباراة بالتشكيل التالي:-

الخطة 3-4-3 حارس المرمى دريك كاليندر الدفاع ريان سايلور - توماس أفيليش - جوردي ألبا الوسط جوليان جريسيل - سيرجيو بوسكيتس - فيديريكو ريدوندو - روبرت تايلور الهجوم ليوناردو كامبانا - لويس سواريز

Callender; Sailor, Aviles, Kryvtsov, Alba; Gressel, Busquets, Redondo; Taylor, Suarez, Campana