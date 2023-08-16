تعرف على موعد مباراة إنتر ميامي وناشفيل في نهائي كأس الدوريات الأمريكية 2023 والقنوات الناقلة، وكل ما تريد معرفته

بطولة جديدة ينتظرها ليونيل ميسي مع إنتر ميامي، وهو الذي حقق كل شيء في القارة الأوروبية، آن الأوان ليلعب على أول لقب له خارج حدود أوروبا على مستوى الأندية.

ميسي قاد إنتر ميامي إلى نهائي كأس الدوريات الأمريكية بسجل ممتاز، يتطلع لخوض النهائي أمام ناشفيل على ملعب الأخير وكله أمل في إحراز أول لقب له مع الفريق الأمريكي.

آخر ما فعله ميسي كان قيادته الفريق للفوز على فيلاديلفيا برباعية مقابل هدف، رافعًا رصيده من الأهداف منذ وصوله إلى النادي الأمريكي إلى 9 أهداف في 6 مباريات.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة إنتر ميامي ضد ناشفيل في نهائي كأس الدوريات الأمريكية 2023 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن المباراة.

جدول مباريات إنتر ميامي في كأس الدوريات الأمريكية 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة إنتر ميامي وناشفيل في نهائي كأس الدوريات الأمريكية 2023؟

موعد مباراة إنتر ميامي وناشفيل في كأس الدوريات الأمريكية 2023 هو يوم الأحد 20 أغسطس 2023 على ملعب جيوديس بارك معقل ناشفيل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وناشفيل في نهائي كأس الدوريات الأمريكية 2023؟

لا يتم نقل مباريات كأس الدوريات الأمريكية 2023 عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط، حيث لم تعلن أي شبكة عربية حتى الآن عن حصولها على حقوق بث إذاعة المباريات.

ولكن يمكن متابعة مباريات كأس الدوريات الأمريكية، ومباريات فريق إنتر ميامي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

كيف تشاهد مباراة إنتر ميامي وناشفيل في نهائي كأس الدوريات الأمريكية 2023 عبر الإنترنت؟

يمكنك متابعة المباراة لحظة بلحظة وأهم لقطاتها عن طريق حسابات إنتر ميامي الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب إنتر ميامي - ناشفيل الأحد 20 أغسطس 2023

04:00 مصر والسعودية Apple TV جيوديس بارك

ما هي بطولة كأس الدوريات الأمريكية؟

منذ بدأ ليونيل ميسي مسيرته في إنتر ميامي الأمريكي، من بطولة كأس الدوريات الأمريكية، والكل يتطلع لمعرفة معلومات أكثر عن تلك البطولة القارية في الكونكاكاف.

تعد بطولة كأس الدوريات الأمريكية حديثة التكوين حيث إنها بدأت في 2019 وتجمع بين أندية الدوري الأمريكي والمكسيكي، وتوسعت في 2023 كي تشمل 45 فريقًا من الدوريين.

يتأهل أصحاب المراكز الأولى إلى بطولة كأس الكونكاكاف الأهم قاريًا، والمؤهلة إلى كأس العالم للأندية.

كم عدد أهداف ميسي في النهائيات المختلفة؟

يعتبر ليونيل ميسي أكثر اللاعبين تسجيلًا في المباريات النهائية عبر التاريخ، حيث سجل 34 هدفًا في 47 ظهورًا بالمباريات النهائية سواء مع المنتخب الأرجنتيني أو الأندية.