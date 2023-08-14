موعد مباراة إنتر ميامي وفلادلفيا في كأس الدوريات الأمريكية 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة إنتر ميامي ميسي وفلادلفيا في كأس الدوريات الأمريكية 2023 والقنوات الناقلة

يتطلع كوكب الأرض كله من عشاق كرة القدم وغيرهم إلى مشاهدة أعجوبة تلك الرياضة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، وهو ينثر السحر في الولايات المتحدة الأمريكية.

سيكون الكل على موعد جديد مع السحر من خلال مباراة إنتر ميامي وفلادلفيا في بطولة كأس الدوريات التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وبعد أن عبر ميسي عتبة تشارلوت، يواجه الآن فلادلفيا في نصف النهائي ممنيًا نفسه وفريقه بمواصلة السير نحو تحقيق لقب البطولة.

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في السطور التالية يستعرض لكم موقع "جول" كل ما تريدون معرفته عن مباراة إنتر ميامي وفلادلفيا في كأس الدوريات 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات إنتر ميامي في كأس الدوريات الأمريكية 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة إنتر ميامي وفلادلفيا في كأس الدوريات 2023؟

موعد مباراة إنتر ميامي وفلادلفيا في كأس الدوريات 2023 هو يوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 على ملعب سوبارو بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 02:00 صباحًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وفلادلفيا في كأس الدوريات 2023؟

لا يتم نقل مباريات كأس الدوريات الأمريكية 2023 عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط، حيث لم تعلن أي شبكة عربية حتى الآن عن حصولها على حقوق بث إذاعة المباريات.

ولكن يمكن متابعة مباريات كأس الدوريات الأمريكية، ومباريات فريق إنتر ميامي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

كما يمكنك متابعة المباراة لحظة بلحظة وأهم لقطاتها عن طريق حسابات إنتر ميامي الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب فلادلفيا إنتر ميامي الأربعاء 16 أغسطس 2023،

02:00 مصر والسعودية Apple TV سوبارو بارك

التشكيل المتوقع لإنتر ميامي

من المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمى: درايك كاليندر

خط الدفاع: جوردي ألبا - سيريه كريفتسوف - كمال ميلر - دي أندري ييدلين

خط الوسط: دييجو جوميز - سيرجيو بوسكيتس - ديكسون أرويو

خط الهجوم: روبرت تايلور - ليونيل ميسي - جوزيف مارتينيز