يستقبل ملعب "بوراس أرينا" مباراة قوية ستجمع إلفسبورج مع روما الإيطالي ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الأوروبي 2024-2025.
روما يدخل المباراة راغبًا في الانتصار وتحقيق فوزه الأول بالبطولة بعد التعادل في المباراة الأولى، بينما يطمح إلفسبورج لتحقيق نتيجة إيجابية بعد الهزيمة في أولى مبارياته.
واستدعى المدرب فلوريان غيسولفي النجم السعودي سعود عبد الحميد في قائمة المباراة، بعد تصريحاته مؤخرًا بأنه يثق في إمكانيات الدولي السعودي.
وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة إلفسبورج وروما في الدوري الأوروبي 2024-2025 والقنوات الناقلة
ما موعد مباراة إلفسبورج وروما في الدوري الأوروبي 2024-2025 ؟
موعد مباراة إلفسبورج وروما في الدوري الأوروبي 2024-2025 هو يوم الخميس 3 أكتوبر 2024، على ملعب بوراس أرينا.
المباراة التالية
ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
ما القنوات الناقلة لمباراة إلفسبورج وروما في الدوري الأوروبي 2024-2025 ؟
تذاع مباريات الدوري الأوروبي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة إلفسبورج وروما عبر قناة beIN Sports 4.
ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|المشاهدة عبر الإنترنت
|المعلق
|إلفسبورج - روما
|الخميس 3 أكتوبر 2024،
22:00 مصر والسعودية
|beIN Sports HD 4
|بوراس أرينا
|TOD
|حفيظ دراجي
تشكيل روما المتوقع أمام إلفسبورج في الدوري الأوروبي 2024-2025
|التشكيل| 4-2-4
|حراسة المرمى
|ميل سيفيلار
|خط الدفاع
|أنخيلينو - جيانلوكا مانشيني - إيفان نديكا - محمد زكي سيلك
|خط الوسط
|مانو كوني - بريان كريستانتي
|خط الهجوم
|ستيفان الشعراوي - ماتياس سولي - لورينزو بيليجريني - أرتيم دوفبيك