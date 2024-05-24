تعرف على موعد مباراة إشبيلية وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل برشلونة ضيفًا على إشبيلية ضمن مباريات الجولة الثامنة والثلاثين من الدوري الإسباني 2023-2024، على ملعب "رامون سانشيز بيخوان".

برشلونة، يدخل المباراة وقد ضمن المركز الثاني وتعد بالنسبة له مباراة تحصيل حاصل ووداعية للمدرب تشافي هيرنانديز الذي رحل عن صفوف البلوجرانا.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة إشبيلية وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

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جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة إشبيلية وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة إشبيلية وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم الأحد 26 مايو 2024 على ملعب رامون سانشيز بيثخوان.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة إشبيلية وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ستجد مباراة إشبيلية وبرشلونة على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق إشبيلية - برشلونة الأحد 26 مايو 2024

22:00 مصر والسعودية beIN SPORTS HD 1 رامون سانشيز بيثخوان علي محمد علي

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام إشبيلية في الدوري الإسباني 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب تشافي هيرنانديز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3